Jeep: per il quinto anno di fila è sponsor ufficiale del Galo da Madrugada

Per il quinto anno consecutivo, Jeep è sponsor ufficiale del Galo da Madrugada, il più grande carnevale del mondo. Per celebrare questo traguardo, l’iconica Willys Renegade sarà l’auto ufficiale della festa. Con il suo design robusto e ricco di personalità, il modello si distinguerà per le strade di Recife, accanto al quartiere che ogni anno riunisce milioni di festaioli.

Jeep: Galo da Madrugada è un vero simbolo del carnevale brasiliano e della cultura di Pernambuco

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Goiana, Pernambuco, la Renegade è l’unico B-SUV sul mercato brasiliano con versioni 4×4 per affrontare qualsiasi sfida. Il modello presenta anche elementi iconici come il faro anteriore rotondo, la griglia a sette feritoie, la X sui fanali posteriori e il passaruota trapezoidale. Da segnalare anche i vari easter egg, piccoli riferimenti alle Jeep originali e alla natura, presenti nella vettura.

La versione protagonista del più grande luna park del mondo è la Renegade Willys, che presenta un design inconfondibile ispirato ai modelli Jeep originali degli anni ’40, con adesivi che richiamano i primi modelli Jeep prodotti al mondo e il colore Recon Green, che rispecchia la personalità del marchio.

Versione top di gamma, la Renegade Willys ha cerchi da 17” con pneumatici ATR+, che garantiscono la massima capacità off-road per chi vuole affrontare terreni più impegnativi, tetto apribile di serie, battitacco in versione, sedili firmati Willys, centro multimediale da 8,4” con mirroring wireless, cruscotto digitale colorato e configurabile da 7” e climatizzatore automatico bizona.

Il modello è dotato inoltre di sei airbag e tecnologie di guida semi-autonoma, come la frenata di emergenza, l’avviso e l’assistente al cambio di corsia, nonché un rilevatore di stanchezza e altri dispositivi quali il riconoscimento della targa, la commutazione automatica dei fari e il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevatore del traffico posteriore.

“Siamo molto felici di far parte di questa incredibile celebrazione per un altro anno! Galo da Madrugada è un vero simbolo del carnevale brasiliano e della cultura di Pernambuco. Avere la Jeep Renegade Willys a questa popolare celebrazione ha perfettamente senso, poiché è stata la prima Jeep prodotta a Goiana e porta nella sua essenza lo spirito di avventura, libertà e festa, che si combina perfettamente con la gioia e l’energia di Galo da Madrugada”, afferma Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.