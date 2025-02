Jeep e Stellantis celebrano il Carnevale di Pernambuco con la Renegade Willys

Per il quinto anno consecutivo, Jeep sostiene una delle tradizioni più iconiche del Carnevale di Pernambuco. L’iniziativa consolida il legame di Stellantis con la regione, proprio nell’anno del decimo anniversario del Goiana Automotive Hub.

Da quando è stato inaugurato il Goiana Automotive Hub di Stellantis, Jeep ha sempre avuto un ruolo attivo nella valorizzazione della cultura di Pernambuco, supportando iniziative locali e contribuendo a renderle ancora più straordinarie.

Nel 2025, per il quinto anno consecutivo, il marchio sarà al fianco del Galo da Madrugada, il carnevale più grande del mondo, che prenderà vita l’1 marzo a Recife. A rappresentare Jeep in questa celebrazione senza eguali ci sarà la Renegade, il primo modello prodotto nel polo industriale di Goiana. A lei si affiancherà la versione Jeep Willys, un tributo alla storia e al DNA avventuroso del brand.

Questa edizione speciale della Renegade incarna lo spirito del marchio con un design esclusivo, una trazione 4×4 ispirata ai leggendari modelli Jeep degli anni ’40 e una carrozzeria nel suggestivo Recon Green, che richiama la tradizione del brand. Tra i dettagli distintivi, spiccano il tettuccio apribile di serie, gli interni con sedili e soglie personalizzate Willys e i cerchi da 17” con pneumatici ATR+, perfetti per affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Per sottolineare questo traguardo, il marchio vanta anche cinque anni di garanzia su tutta la sua gamma nazionale, un valore aggiunto che coinvolge non solo la Renegade, ma anche i modelli Compass e Commander, anch’essi prodotti in Pernambuco.

A rendere ancora più speciale la partecipazione di Jeep al Carnevale di Recife è la collaborazione con l’artista Jota Zer0ff, che ha curato l’identità visiva dello spazio Jeep all’evento. Originario della Zona da Mata Norte di Pernambuco, Jota è noto per il suo stile unico. Il suo talento spazia dalla street art ai graffiti, fino alle illustrazioni realizzate con acquerelli, inchiostri e penna a sfera.