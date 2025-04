Jeep in Germania vince il concorso “Best Brands” dedicato ai piccoli SUV nella categoria Design

Grazie ai voti dei lettori di Auto Bild e Bild, Jeep è stata premiata per il miglior design nella categoria “Small SUV” nel concorso “Best Brands in All Classes”. Jeep è rappresentata in questa categoria di veicoli con l’Avenger, recentemente disponibile anche in versione a trazione integrale, denominata 4xe.

I voti di circa 40.000 lettori di Auto Bild e Bild hanno assegnato alla Jeep il primo posto

“Siamo molto orgogliosi del voto dei lettori”, afferma Luigi Saia, amministratore delegato di Jeep in Germania. “Jeep è un marchio iconico con un design iconico che esiste da oltre 80 anni. Siamo riusciti a dotare anche il nostro modello base di queste caratteristiche.”

Nel 14° concorso annuale “Best Brands in All Classes”, Auto Bild e Bild hanno chiesto ai lettori di valutare 40 marchi noti in base al loro potenziale di acquisto. Inoltre, i partecipanti hanno risposto a una serie di domande riguardanti, tra le altre cose, l’immagine dei sistemi di propulsione, dei sistemi di assistenza e della sportività. Complessivamente al concorso hanno partecipato circa 40.000 lettori di entrambe le riviste.

