Jeep Compass, fino a 12.000 euro di sconto: le occasioni da non perdere a maggio

Mancano pochi giorni al debutto della nuova generazione della Jeep Compass, ma nel frattempo il marchio americano del gruppo Stellantis propone promozioni davvero imperdibili sul modello attuale, uno dei SUV più amati dagli italiani.

Sono due le offerte attualmente disponibili, pensate per soddisfare esigenze differenti ma con un comune denominatore, identificato nel risparmio. Partiamo dalla promozione più allettante dedicata alla Jeep Compass Altitude 1.3 Plug-In Hybrid, ovvero la variante ibrida ricaricabile. La promozione riguarda le vetture in pronta consegna e consente di acquistare questo SUV plug-in, il cui prezzo di listino è fissato a 50.100 euro, al costo scontato di 38.100 euro. Un taglio netto di 12.000 euro che rende l’offerta particolarmente interessante.

Il Jeep Compass in questione è dotato di trazione integrale, di un motore 1.3 turbo da 190 cavalli e offre consumi contenuti e prestazioni di tutto rispetto: velocità massima di 183 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. Le emissioni di CO2 si attestano tra 47 e 54 g/km, mentre in modalità completamente elettrica si possono percorrere mediamente 36 km, che salgono fino a 51-56 km nell’utilizzo urbano.

Ma è attiva anche un’altra interessante offerta sulla Jeep Compass 1.5 e-Hybrid Altitude da 130 cavalli con cambio automatico DCT. In questo caso parliamo di una mild hybrid in vendita a un prezzo promozionale di 31.900 euro rispetto ai 40.100 euro di listino. La formula finanziaria prevede un anticipo di 6.220 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale di 22.559,70 euro. Sommando anticipo e rate, l’importo complessivo sfiorano i 37.600 euro, comunque inferiore al prezzo di listino, il tutto distribuito su tre anni.

Generated by pixel @ 2025-04-13T19:42:50.046516

Con il nuovo modello della Jeep Compass che promette di essere una sorta di Avenger XL, approfittare di queste offerte rappresenta un’occasione ghiotta per chi desidera da tempo la regina dei C-SUV, finora un ostacolo per chi non poteva lanciare uno sguardo ai prezzi elevati.