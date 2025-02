Ecco quale sarà la prossima auto di Abarth su base Fiat

Spesso si sente parlare di futuri modelli di Abarth. La verità è che al momento non ci sono notizie certe. Di certo non arriverà una Topolino Abarth come qualche bontempone aveva affermato qualche tempo fa. Pare molto difficile possa arrivare anche una Fiat Grande Panda Abarth nonostante i vari render che girano in rete e che sembrano registrare buoni consensi. Nonostante ciò non pare questa l’auto giusta per arricchire la gamma della casa automobilistica dello scorpione.

La prossima Abarth dovrebbe arrivare nel 2027 e basarsi su questo modello di Fiat

Sembra invece più probabile che la prossima novità per la gamma di Abarth possa avere come sua base uno dei prossimi modelli di Fiat quello che al momento è stato soprannominato Fiat Panda Fastback ma che sappiamo già avrà un altro nome. Questa auto per via delle sue caratteristiche sembra essere quella ad avere le maggiori chance di avere una versione realizzata dalla casa automobilistica dello scorpione. Questo soprattutto per il fatto di avere uno stile da SUV coupé che ben si addice allo spirito sportivo del brand di Stellantis.

A proposito di questa presunta futura Abarth, qui vi mostriamo un nostro esclusivo render di qualche tempo fa che immagina così lo stile di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello. Ricordiamo che questa vettura se si farà sarà solo ed esclusivamente elettrica vista la decisione di Abarth di puntare in Europa solo su auto a zero emissioni per il futuro contrariamente a quanto sta avvenendo in Sud America.

Per quanto riguarda l’anno di debutto di questo atteso modello che arriverebbe dopo la Abarth 500e e la 600e, si prevede che il 2027 possa essere l’anno giusto per la presentazione del modello. Di certo nei prossimi mesi avremo le idee più chiare su questa auto e su quelle che saranno le sue principali caratteristiche.