Abarth Grande Panda sarà la prossima novità dello scorpione?

Abarth Grande Panda potrebbe essere la prossima novità per quanto concerne la gamma della casa automobilistica dello scorpione. Nei giorni scorsi il numero uno della casa italiana in Europa, ha parlato del futuro del marchio. Gaetano Thorel parlando con Autocar ha detto che non ci saranno più nel nostro continente nuove auto ICE con il marchio dello scorpione confermato che il brand di Stellantis punterà solo ed esclusivamente su auto elettriche a zero emissioni.

La prossima novità di Abarth sarà un SUV: si tratter di Abarth Grande Panda o della futura Fiat Panda Fastback

Thorel ha anche detto che la prossima novità per la gamma della casa automobilistica dello scorpione sarà un SUV. Molti pensano si possa trattare di Abarth Grande Panda. Al momento non c’è la conferma ufficiale ma trattandosi di un SUV le possibilità ci sono, anche se non possiamo escludere che alla fine la scelta possa ricadere sulla futura Fiat Panda Fastback che però arriverà solo nel 2026 e dunque sembra un po’ troppo lontano per essere il prossimo modello di Abarth. Questa ipotesi comunque non è del tutto da escludere dato che si parla del 2027 come possibile anno di arrivo di questo modello.

Le idee più chiare in proposito le avremo nel corso del prossimo anno quando sarà chiaro se ci sarà davvero spazio nella gamma del brand di Stellantis per una Abarth Grande Panda o se dovremo aspettare la Panda Fastback. Quello che appare sicuro è che non ci saranno auto inedite nella futura gamma del brand ma solo auto Fiat. Qui vi mostriamo alcuni render che ipotizzano l’aspetto di una versione Abarth del recente modello di Fiat che nella sua versione normale è stato svelato lo scorso 11 luglio.