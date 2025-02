Jeep: lo spot con Harrison Ford conquista il primo posto nella classifica di YouTube AdBlitz

Lo spot pubblicitario del Big Game 2025 del marchio Jeep “Owner’s Manual”, con protagonista Harrison Ford, è stato nominato spot pubblicitario n. 1 nel concorso annuale YouTube AdBlitz. “Owner’s Manual” si è piazzato al primo posto su 106 spot pubblicitari. Manifesto di tutti i proprietari di veicoli del marchio Jeep, “Owner’s Manual” dice ai conducenti che con la libertà delle possibilità, possono scegliere ciò che li rende felici. “Owner’s Manual” ha conquistato il primo posto su YouTube AdBlitz in base a una combinazione di visualizzazioni, coinvolgimento, Mi piace e condivisioni.

La stampa ha definito in modo schiacciante “Owner’s Manual” di Jeep uno dei migliori spot pubblicitari Big Game di quest’anno

YouTube ha fatto sapere: “Per riconoscere i marchi che si sono distinti su YouTube, abbiamo compilato un elenco dei 10 spot pubblicitari più performanti su AdBlitz, il nostro hub di annunci e teaser del Super Bowl, in base a una combinazione di visualizzazioni, coinvolgimento, Mi piace e condivisioni a partire dalla mezzanotte del 13 febbraio, evidenziando sia gli inserzionisti in-game che quelli digitali. Senza ulteriori indugi, vorremmo congratularci con Jeep per aver raggiunto la vetta della nostra classifica del 2025″.

Lo spot pubblicitario di due minuti “Owner’s Manual” è stato visualizzato più di 106 milioni di volte sui canali social del marchio Jeep, tra cui YouTube, Facebook, Instagram, X e TikTok, e ha registrato 93.000 condivisioni combinate su tali canali, il massimo di sempre per un post Jeep.

“Come primo sforzo creativo interno del nostro team di marketing, vedere ‘Owner’s Manual’ riconosciuto come lo spot del Big Game più visto e coinvolgente nella classifica YouTube AdBlitz è un riconoscimento incredibile per il nostro team”, ha affermato Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis. “E vedere anche le sue prestazioni sui canali social del nostro marchio Jeep eguagliare le visualizzazioni, le condivisioni e il coinvolgimento del nostro spot ‘Ricomincio da capo’ candidato all’Emmy Award è un enorme risultato. La nostra convinzione che il nostro piccolo spot silenzioso con il signor Ford avrebbe avuto risonanza tra i consumatori ha superato le nostre speranze e i nostri sogni”.

Il MediaPost del settore pubblicitario ha affermato: “Jeep vince il Super Bowl” con “Owner’s Manual”; Hollywood Reporter ha affermato che “in un Super Bowl senza carenza di star power e comicità durante gli spot, la Jeep ha sorpreso tutti con questo spot”; e Rolling Stone ha nominato “Owner’s Manual” uno dei “migliori” spot del Big Game, affermando che “a volte le idee più semplici sono le più efficaci”.

In un’intervista esclusiva con la rivista People (“Harrison Ford riflette sulla libertà e su ciò che lo rende felice nello spot del Super Bowl della Jeep: una riflessione sulla vita “) per parlare del suo lavoro con il marchio Jeep per lo sforzo del Big Game di quest’anno, Ford ha affermato: “Penso che lo spot sia stato ispirato dal modo in cui è stato girato, dal modo in cui è stato realizzato. Sono stato felice di essere coinvolto … Non è il tipo di spot pubblicitario del Super Bowl che ti fa saltare in aria”.

Come un segreto gelosamente custodito fino alla sua rivelazione durante la trasmissione televisiva del Big Game, Ford ha fatto un’apparizione a sorpresa per l’iconico marchio Jeep nel film di due minuti ” Owner’s Manual “. Lo spot è stato diretto dal candidato all’Oscar James Mangold (“A Complete Unknown”, “Ford v Ferrari”, “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, “The Wolverine”) e prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis.

Essendo l’unica casa automobilistica a trasmettere spot pubblicitari durante il Big Game di quest’anno, con apparizioni sia dei marchi Jeep che di Ram, il filmato di due minuti sulla Jeep ha preso spunto dal leggendario spot pubblicitario del Big Game di due minuti, l’iconico “Born of Fire” del marchio Chrysler, vincitore di un Emmy Award.

“Owner’s Manual” è stato prodotto da Minted Content in collaborazione con Stellantis, riunendo Ford, Mangold e il membro della Advertising Hall of Fame e vincitore di un Emmy Award Francois, per creare un film che si distingue per la sua narrazione intima e riflessiva.

Questa è la quarta volta che uno dei marchi di Stellantis si aggiudica la corona AdBlitz. I riconoscimenti passati includono il premio Emmy Award per ” Imported From Detroit ” del marchio Chrysler con Eminem (2011); ” Farmer ” del marchio Ram (2013); e ” More Than Just Words ” del marchio Jeep, eseguito da Ryan Tedder degli OneRepublic (2019).