Francois: “Nessuna Fiat sarà più lunga di 4,5 m”

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois ad Autocar. Nel corso di un’intervista recente il dirigente della casa torinese tra le altre cose ha parlato delle future Fiat Giga Panda e Fastback. Francois ha confermato che non saranno questi i nomi scelti per le due auto e nemmeno quello di Multipla di cui si era parlato. Ma l’amministratore delegato di Fiat ha detto anche altre cose molto interessanti.

Francois ha parlato delle future Giga Panda e Fastback

Francois ha detto che entrambi questi modelli sono stati progettati seguendo lo stesso linguaggio stilistico della Grande Panda, facendo parte di un’ampia famiglia di veicoli ispirati a questo modello. Tuttavia, pur condividendo l’impronta estetica e alcune soluzioni tecniche, non utilizzeranno il nome Panda nella loro versione di produzione né saranno semplici variazioni dimensionali della Grande Panda.

Questi due veicoli saranno sviluppati sulla piattaforma Smart Car, la stessa impiegata per la Grande Panda, con l’obiettivo di garantire una significativa riduzione dei costi rispetto ai principali concorrenti. Inoltre, saranno disponibili sia in varianti ibride che completamente elettriche, offrendo un’alternativa versatile e adatta alle esigenze del mercato.

In particolare, il SUV Giga Panda è pensato per competere direttamente con la Dacia Bigster e si prevede che possa ottenere un forte successo in Europa grazie alla sua combinazione di prezzo accessibile, design accattivante e tecnologie efficienti. Sempre Francois ha detto che la versione di serie della Fastback rappresenta una sorta di erede indiretta della Fiat Tipo, posizionandosi come una hatchback rialzata con dimensioni simili a quelle della Volkswagen Golf. Fiat nutre grandi aspettative per questo modello, puntando a un successo globale, anche se l’Europa rimarrà un mercato di riferimento. Il motivo principale è il netto miglioramento estetico rispetto alla Tipo, che renderà la Fastback più accattivante e competitiva.

Olivier François, responsabile del marchio Fiat, ha sottolineato che nessun futuro modello del brand supererà la lunghezza di 4,5 metri. Questa scelta strategica, definita una sorta di “autolimitazione”, è volta a evitare sovrapposizioni con altri marchi Stellantis, come Citroën. “Quando entreremo nel segmento C, lo faremo con un approccio distintivo: non migliore né peggiore, ma con il nostro inconfondibile sorriso italiano e la nostra identità cromatica”, ha dichiarato François.

All’interno di Stellantis, il dibattito sulla necessità di mantenere così tanti marchi e modelli è acceso anche ai vertici. Tuttavia, François ha evidenziato l’importanza di una strategia in cui ogni brand si integri armoniosamente con gli altri, creando un’offerta complementare che copra tutte le fasce di mercato senza inutili sovrapposizioni.