La nuova Opel Frontera si fa più aggressiva con Irmscher

Anche una tranquilla Opel Frontera può diventare una vettura dinamica e sportiva allo stesso tempo. Perlomeno secondo le intenzioni del preparatore tedesco Irmscher che sul nuovo crossover di casa Opel è intervenuto con interventi mirati, tutti utili a garantire un approccio sportiveggiante che richiama al mondo del tuning.

Irmscher ha infatti svelato un interessante progetto di personalizzazione che si ispira a quanto già fatto su altri modelli, ovvero al resto della gamma di personalizzazioni del tuner tedesco. Nello specifico sulla Opel Frontera rivista da Irmscher troviamo innanzitutto un assetto ribassato, un paraurti anteriore rivisto, vernice bicolore per la carrozzeria completamente personalizzata, cerchi in lega sportivi, minigonne e spoiler. In questo modo il tuner con sede a Remshalden ha sviluppato un pacchetto di personalizzazione estremamente dinamico e completamente integrato per questo modello.

Gli interventi sulla Opel Frontera sono il frutto di una collaborazione, tra il costruttore e Irmscher, di lunga data

Al centro degli interventi estetici proposti da Irmscher sulla Opel Frontera c’è un rapporto di lunga data fra il tuner e il costruttore tedesco. La collaborazione è infatti nata alla fine degli Anni Novanta quando venivano già proposti accessori per il tuning delle Frontera, Campo e Monterey; si trattava delle note “i Line” di Irmscher, poi ampliate anche ad altri modelli di casa Opel.

Le principali caratterizzazioni proposte da Irmscher per la nuova Opel Frontera sono legate a un’impostazione rivista della carrozzeria. Spicca sicuramente la possibilità di scegliere la doppia colorazione della carrozzeria, proposta in bianco e nero per il tetto, le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti retrovisori ma anche altri particolari come le minigonne, parti dei paraurti e dettagli adesivi alla base delle portiere. L’utente può anche scegliere di avere i cerchi in ruota, da 18 pollici, nella finitura nera lucida o in quella nera opaca; in entrambi i casi si possono abbinare a questi i nuovi coprimozzo Irmscher IRS, disponibili in diversi colori. Sempre i cerchi ruota si possono avere di due tipologie: Turbo Star e Wave Star.

Irmscher ha anche abbassato la Opel Frontera di 30 millimetri, conferendole un aspetto più sportivo che dovrebbe migliorare anche le capacità dinamiche del crossover. Fra gli altri dettagli esclusivi si nota una nuova caratterizzazione del paraurti anteriore, con una nuova griglia inferiore con schema a nido d’ape, ma anche un inedito spoiler di grandi dimensioni così come le minigonne sotto le portiere. Anche all’interno dell’abitacolo vengono previste diverse possibilità di personalizzazione che includono nuove soglie di accesso alla base delle portiere, tappetini in velluto e rivestimenti in pelle Irmscher Manufaktur. Il kit estetico si può abbinare a ogni variante dell’attuale Opel Frontera; si può ordinare presso il tuner tedesco o presso altri partner di Irmscher.