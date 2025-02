Ecco la Jeep Wrangler cinese: offre 231 cavalli e costa la metà

La Jeep Wrangler è diventata un chiaro esempio di come il prezzo di SUV e fuoristrada stia salendo, un fenomeno che riguarda anche altri modelli di marchi non premium come la Toyota Land Cruiser e la Ford Bronco, che si trovano nella fascia di prezzo tra gli 80.000 e i 90.000 euro. Oggi, per acquistare una Wrangler, è necessario spendere oltre 85.000 euro, cifra che consente di ottenere una versione ibrida plug-in. Questo fenomeno, che rappresenta una vera e propria tendenza e, al contempo, un “problema” legato ai costi elevati dei SUV, è particolarmente evidente nell’Unione Europea, dove i modelli più interessanti sembrano essere spesso esclusivi di altre regioni.

BAIC BJ40 la Jeep Wrangler cinese costa la metà e offre tanta qualità

A tal proposito, oggi vi vogliamo parlare di un altro modello proveniente dalla Cina, la BAIC BJ40, che presenta un design molto simile a quello della Jeep Wrangler sembrando una sorta di sua sosia. Questo modello è disponibile con carrozzeria a tre o cinque porte, con una lunghezza di 4,35 e 4,63 metri rispettivamente. Tra i suoi punti di forza sicuramente la sua concezione come veicolo fuoristrada “classico”, a partire dal sistema di trazione integrale con riduttore, inseribile tramite una leva, in stile tradizionale. Qualcosa che vi porterà in luoghi impensabili per la maggior parte dei SUV che popolano le nostre strade.

Per quanto riguarda il motore, il BAIC BJ40 è equipaggiato con un propulsore turbo benzina da 2.3 litri che sviluppa una potenza di 231 cavalli, abbinato a un cambio automatico a sei marce. In termini di consumi, la situazione non è delle migliori, con una media che supera abbondantemente gli 11 litri ogni 100 chilometri.

La velocità massima di questa sosia della Jeep Wrangler, invece, è limitata a 170 km/h. Se ci si chiede quanto costi un veicolo come questo, in Cina il prezzo si attesta generalmente sui 34.000 euro, anche se in mercati internazionali come il Messico il costo può aumentare, arrivando a circa 912.600 pesos, pari a circa 42.860 euro al cambio attuale. La dotazione di serie della Jeep Wrangler cinese include diversi comfort e sistemi di sicurezza, come il controllo di stabilità ESP, il controllo della discesa, aria condizionata, assistenza alla partenza in salita, luci diurne LED, Bluetooth, navigatore, sensori pioggia e illuminazione automatica.

Un’altra curiosità riguarda la disponibilità di questo modello in Europa. Infatti, è possibile trovarlo sotto il nome Ickx K2, una versione del BAIC BJ40 che DR Automobiles ha lanciato in Italia e ha annunciato anche per il mercato spagnolo a partire dalla fine del 2023, con un prezzo di 54.500 euro. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni, non è ancora stato avvistato alcun esemplare di questo veicolo sulle strade europee.