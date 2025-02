Jeep Wrangler col motore di una Viper, trappola mortale perfetta per l’off road

Per qualcuno è davvero il top la Jeep Wrangler Rubicon 392 con il suo frizzante V8 HEMI da 6,4 litri. Ma c’è chi ha cercato di realizzare una Jeep Wrangler ad alte prestazioni, con qualcosa di più. La risposta? Una Wrangler con un V10 da 8,3 litri, preso direttamente da una Dodge Viper.

Quando questa Jeep è stata lanciata, la potenza massima che si poteva ottenere dalla fabbrica era di 190 cavalli, alimentata dal famoso ma sottodimensionato motore a sei cilindri in linea da 4,0 litri progettato da AMC. Anche se conosciamo la sua fama per l’affidabilità, non c’era niente di particolarmente aggressivo in quella Jeep. Il motore V6 da 3,8 litri che lo sostituì nel 2007 non ha neanche regalato più verve.

Il cuore pulsante di questa creazione a partire da una Jeep Wrangler TJ è il V10 da 8,3 litri della Viper, che offre una potenza impressionante di 600 cavalli (contro i 510 CV della versione originale). Il motore è stato inserito sotto il cofano della TJ, con un adattamento che è tanto impressionante quanto visibile, visto quanto è largo rispetto al motore a sei cilindri. L’unica modifica al motore sono le testate rivestite in ceramica, e il cambio è stato sostituito con un automatico a quattro marce, capace di gestire la coppia potente del V10 derivato dai camion Dodge.

Questa speciale Jeep Wrangler è stata venduta all’asta nel 2020 e questa vendita ha permesso di dare uno sguardo alla sua costruzione. Il telaio, verniciato a polvere in rosso, è stato rifatto insieme alla sostituzione del motore. Assali Dana 60, sospensione Fabtech con molle a doppia velocità per una Jeep con un aspetto deciso. Gli ammortizzatori anteriori Dirt Logic e posteriori Pro Comp MX6, invece, si occupano della stabilità.

All’interno della Jeep, il comfort è assicurato da sedili in pelle nera e rossa. La parte centrale della console e i pannelli delle porte sono stati riprogettati per mantenere un design coerente. La Jeep è stata insonorizzata con Dynamat per migliorare il comfort, mentre il sistema audio Boston Acoustics/Clarion offre una qualità del suono straordinaria.

Non mancano le personalizzazioni in stile anni 2000: paraurti in acciaio, porta ruota di scorta rasato e pedane retrattili. Ora è in vendita su Bring A Trailer. L’asta si chiude il 25 febbraio e, al momento della scrittura, l’offerta è poco sopra 13.000 dollari, una cifra che può davvero risultare un affare.