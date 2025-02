Alfa Romeo Stelvio 2025: design sportivo, elegante e in più stile italiano

Alfa Romeo Stelvio 2025 è una delle novità più attese in assoluto per quanto riguarda il settore automobilistico in questo anno. Come vi riportiamo in un nostro precedente articolo il suo debutto è previsto nel corso della prossima estate con l’apertura degli ordini che dovrebbe avvenire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026.

Nel frattempo sul web si moltiplicano le ipotesi dei vari designer e creatori digitali che si stanno sbizzarrendo provando ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori.

Ecco una nuova ipotesi sul design di Alfa Romeo Stelvio 2025 che tra pochi mesi sdarà realtà

L’ultima ipotesi fresca fresca di pubblicazione a proposito di Alfa Romeo Stelvio 2025 è quella del famoso creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete conosciuto anche con il nome di MDP Automotive.

L’autore di questo render ha immaginato la seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione come un modello dal design molto elegante, sportivo e aerodinamico ma nello stesso tempo pienamente rispetto di quella che è la tradizione stilistica italiana ed in particolare di Alfa Romeo.

Il risultato è quello che potete vedere qui sotto, un SUV dalla linea davvero interessante con la firma luminosa a V nel posteriore che come sappiamo sarà una delle caratteristiche di questo modello come si evince anche da un recente video teaser pubblicato dalla casa milanese.

Da Alfa Romeo Stelvio 2025 il biscione si aspetta risultati importanti e un ruolo di primo piano nella futura gamma del marchio che proverà a diventare il vero brand premium globale del gruppo Stellantis. Ricordiamo infine che in gamma sarà presente almeno una versione termica e che la top di gamma Quadrifoglio sarà invece solo elettrica con potenza di circa 1.000 cavalli e autonomia di circa 800 km con una ricarica completa.