Alfa Romeo Junior sul podio del concorso Tytani Otomoto 2024

Alfa Romeo Junior è stata premiata in Polonia nel concorso Tytani Otomoto 2024 nella categoria Car Premiere of the Year 2024. In questa categoria hanno gareggiato 36 nuovi prodotti e, grazie ai voti degli internauti, l’Alfa Romeo Junior si è classificata al secondo posto.

Carattere sportivo, dimensioni compatte e stile italiano riconoscibili a prima vista. La Junior è anche un’introduzione al mondo Alfa Romeo per tutti, sia per gli appassionati del Biscione sia per i nuovi clienti che aspettavano il ritorno del marchio nel segmento B, uno dei più grandi d’Europa. Nel tentativo di essere all’avanguardia, la casa automobilistica del Biscione propone la vettura compatta più sportiva ed emozionante della sua categoria, l’unica in grado di entusiasmare gli appassionati di Giulietta e Mito e di attrarre una nuova generazione di fan del marchio milanese di Stellantis.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, che promette prestazioni eccezionali e una guida sicura in qualsiasi condizione, è ora disponibile per l’ordinazione presso gli showroom del brand premium del gruppo Stellantis e sul sito ufficiale del marchio italiano. Questa vettura si distingue come l’unica nella sua categoria di compatte premium ad essere equipaggiata con trazione integrale Q4, un sistema che assicura una gestione automatica della trazione posteriore per garantire stabilità e controllo superiori.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è stata progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto versatile, capace di affrontare con sicurezza sia percorsi urbani che terreni più impegnativi, senza compromettere il piacere di guida. La produzione di questo modello innovativo avviene presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia, un impianto all’avanguardia che contribuisce a conferire alla vettura una qualità elevata e prestazioni di prim’ordine. Dunque per il nuovo entry level del Biscione ancora una buona notizia.