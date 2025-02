In occasione dell’inaugurazione della settimana della moda di Milano, John Elkann, Presidente di Stellantis, e Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, hanno consegnato a Giorgio Armani le prime due Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition prodotte nello stabilimento Mirafiori di Torino, suggellando la partnership tra i due iconici marchi italiani.

Fiat consegna le prime due “500e Giorgio Armani Collector’s Edition” a Giorgio Armani in occasione dell’apertura della Milano Fashion Week 2025

Olivier François, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis Global, ha commentato: “Oggi, consegnando questi due modelli in edizione limitata a Giorgio Armani, suggelliamo questa prestigiosa collaborazione che ci ha permesso di raggiungere livelli di artigianalità, trattamento e dettaglio mai visti prima in questo segmento. La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna la visione del marchio di creare un cambiamento di prospettiva verso un mondo più sostenibile, sfruttando la potenza di due rinomati marchi globali italiani. Vorrei ringraziare Giorgio Armani per essere stato personalmente coinvolto in questo progetto ” .

Promuovere i veicoli elettrici è fondamentale per un futuro sostenibile e FIAT è impegnata a raggiungere questo obiettivo. La strategia si concentra su due principi: ridefinire le auto elettriche ed enfatizzare la bellezza. La bellezza porta gioia, responsabilità ed entusiasmo alla guida, rendendo le auto elettriche accattivanti ed eticamente giuste. Ciò favorisce un cambiamento verso la sostenibilità. Con questa visione, FIAT Centro Stile insieme all’Armani Design Team ha creato la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, fondendo l’eleganza italiana con l’impegno etico per cambiare il mondo con stile. La consegna rispecchia l’aspetto del veicolo negli showroom e rappresenta un modo ufficiale per onorare Giorgio Armani per la fiducia riposta in una visione comune.