Alfa Romeo Junior Q4 ibrida: ordini al via in un altro mercato

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, dotata di trazione integrale elettrificata, è ora disponibile per l’acquisto anche in Svizzera. Questa quarta versione del dinamico “Sport Urban Vehicle” della casa automobilistica italiana combina un motore turbo benzina con due unità elettriche, offrendo un equilibrio tra prestazioni ed efficienza. La potenza complessiva del sistema raggiunge i 107 kW (145 CV), garantendo una guida reattiva e versatile su diverse tipologie di terreno.

Alfa Romeo Junior Q4 ibrida potrà essere ordinata in Svizzera a partire da 37.990 franchi.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 offre una potenza complessiva di 107 kW (145 CV), grazie a un avanzato motore turbo benzina a geometria variabile e a un sistema ibrido da 48V. Il motore a combustione interna, con una cilindrata di 1,2 litri, sviluppa 100 kW (136 CV), mentre il sistema elettrico si compone di due motori da 21 kW ciascuno, posizionati rispettivamente sull’asse anteriore e su quello posteriore.

Il motore elettrico anteriore è integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce e lavora con il motore termico per muovere le ruote anteriori. Il secondo motore elettrico, montato posteriormente, opera in modo indipendente senza collegamenti meccanici con l’asse anteriore. Questa configurazione consente una distribuzione variabile della coppia sulle quattro ruote, garantendo un’ottima aderenza in qualsiasi condizione.

Un punto di forza del sistema è il riduttore del motore elettrico posteriore, capace di generare fino a 1.900 Nm di coppia. Inoltre, la Junior Ibrida Q4 è dotata di sospensioni posteriori multi-link indipendenti, che migliorano la trazione e la stabilità. Questa tecnologia rende il veicolo ideale per affrontare anche le superfici più impegnative e le condizioni meteorologiche più difficili, mantenendo sempre un’eccellente maneggevolezza e reattività su strada.

Yannick Lagger, Alfa Romeo Brand Director presso Astara: “Siamo lieti di presentare la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 in Svizzera. Con la sua trazione ibrida, che combina un motore turbo a benzina e due motori elettrici, la Junior Ibrida Q4 stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e piacere di guida. Siamo convinti che questo modello sarà accolto molto bene dai nostri clienti in Svizzera, dove un veicolo su due viene ordinato con trazione integrale”.

Il sistema di trazione integrale Q4 si attiva automaticamente in base all’aderenza degli pneumatici e si disattiva a velocità più elevate. Grazie alla sofisticata tecnologia di propulsione, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è in grado di percorrere brevi distanze a bassa velocità in modalità completamente elettrica. Grazie al controllo speciale della batteria di trazione (Power Looping), la trazione integrale Q4 è sempre disponibile, anche quando la batteria è scarica. In questo caso, il motore a benzina genera in tempo reale l’elettricità necessaria per azionare le ruote posteriori.

Il sistema di gestione della dinamica di guida DNA della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 offre quattro modalità, ciascuna progettata per adattarsi a diverse esigenze e condizioni stradali, migliorando sia le prestazioni che l’efficienza.

La modalità Q4 regola automaticamente la distribuzione della coppia per garantire la massima trazione, risultando particolarmente indicata per superfici a bassa aderenza. La trazione integrale rimane attiva in modo permanente fino a una velocità di 30 km/h e si attiva automaticamente quando necessario fino a 90 km/h.

La modalità Dynamic esalta la sportività e la reattività del veicolo, offrendo il massimo delle prestazioni. In questa configurazione, la trazione integrale lavora in modalità boost fino a 40 km/h, assicurando accelerazioni rapide e una risposta più diretta dello sterzo e dell’acceleratore.

La modalità Natural è ideale per un’esperienza di guida rilassata e confortevole, perfetta per l’uso quotidiano. In un range di velocità compreso tra 0 e 90 km/h, la trazione integrale entra in funzione automaticamente solo quando necessario, ottimizzando l’efficienza energetica senza compromettere la stabilità del veicolo.

Infine, la modalità Advanced Efficiency è progettata per massimizzare il risparmio di carburante. La gestione della potenza del motore e la risposta dell’acceleratore vengono regolate per ridurre i consumi, mentre la trazione integrale si attiva solo in caso di necessità, come nella modalità NATURAL. Inoltre, il climatizzatore passa automaticamente alla modalità Eco, riducendo il consumo energetico complessivo e migliorando ulteriormente l’efficienza del veicolo.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, 1.2 MHEV 107 kW (145 CV) eDCT6 4×4, consumi (combinati) 5,8 l/100, emissioni di CO2 131 g/km, categoria di efficienza energetica E. I dati relativi a consumi e CO2 sono valori provvisori in quanto il processo di omologazione non è ancora stato completato.