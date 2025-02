Nuova DS 4: sarà così la gemella della nuova Lancia Delta?

DS sta lavorando al restyling della sua berlina compatta premium DS 4, con il lancio previsto per l’estate del 2025. Questa vettura, che è la principale rivale francese dell’Audi A3, potrebbe subire un cambio di denominazione, diventando DS N°4. Il nuovo modello riprenderà diversi elementi di design dalla recente DS N°8 e sarà offerto anche in una versione completamente elettrica denominata E-Tense. Qui vi mostriamo un render del sito L’Argus che immagina in questa maniera lo stile di questo futuro modello che secondo alcuni sarà una sorta di gemella della nuova Lancia Delta.

Ecco come potrebbe mutare lo stile della nuova DS 4 in arrivo la prossima estate

Lanciata nel 2021, la seconda generazione della DS 4 ha avuto un impatto piuttosto limitato sul mercato, motivo per cui il marchio premium del gruppo Stellantis sta pianificando un restyling per renderla più competitiva. Grazie alla presentazione della DS N°8 e alle prime apparizioni su strada di prototipi camuffati, è possibile immaginare il design della futura compatta. L’aggiornamento porterà non solo novità estetiche, ma anche l’introduzione della variante elettrica E-Tense. Tuttavia, resta da chiarire se la nuova nomenclatura sarà applicata solo ai modelli inediti o anche a quelli aggiornati.

La nuova DS 4 come detto poc’anzi potrebbe essere rinominata DS No. 4, un nome che DS si è recentemente assicurata. La parte anteriore dovrebbe cambiare in modo significativo per avvicinarsi a quella della N.8 , in particolare nella sua variante E-Tense. Le luci di marcia diurna continueranno a scorrere lungo i bordi del paraurti, ma non si estenderanno più fino alla parte inferiore dello stesso. Il paraurti verrà riprogettato di conseguenza. Si potrebbe posizionare una striscia nera tra i proiettori. Di seguito, il pannello della griglia retroilluminato Luminascreen sarà probabilmente presente sulle finiture di fascia alta . Si prevede che le modifiche saranno più discrete a poppa. Dovrebbero essere limitati allo schermo e alla disposizione interna dei blocchi ottici.

La nuova DS 4 utilizzerà il motore micro-ibrido da 136 CV recentemente disponibile. L’attuale versione ibrida plug-in da 225 CV impallidisce rispetto alla concorrenza tedesca in termini di autonomia “a zero emissioni”, con 62 km dichiarati, contro i 93 della Mercedes e addirittura i 143 dell’Audi. Erediterà il propulsore da 195 CV, che offre oltre 80 km di autonomia elettrica, delle Peugeot 308, 3008 e 5008.