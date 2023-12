Dodge Viper ACR: all’asta un esemplare del 2016

La Dodge Viper ACR è un esempio emblematico dell’ingegneria automobilistica americana. Questo particolare esemplare del 2016, con soli 6115 km al suo attivo e una storia di registrazione in California, emerge come una gemma nel mercato delle auto da collezione. Acquisita dal dealer attuale dal primo proprietario nel 2023, la Viper ACR rappresenta un mix vincente di prestazioni Elevate e design audace.

Il colore GTS-R Blue Pearl con strisce Bright White conferisce a questa Viper ACR un aspetto distintivo. Elementi aerodinamici specifici per l’ACR, come l’ala posteriore regolabile di grande dimensione e lo splitter in fibra di carbonio, enfatizzano il suo DNA sportivo. Il cofano, privo di griglie, si integra armoniosamente con i terminali di scarico laterali e lo spoiler posteriore.

Dodge Viper ACR: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare del 2016

L’abitacolo, dotato del pacchetto ACR Interior, presenta sedili in pelle Nappa con inserti in Alcantara e cuciture rosse a contrasto. Il cruscotto, i pannelli delle portiere e la console centrale sono rivestiti in pelle coordinata.

Tra le dotazioni si annoverano l’impianto audio Harman Kardon, il climatizzatore automatico, la retrocamera e il sistema di infotainment Uconnect con display touch, navigazione e connettività Bluetooth.

Il cuore pulsante della Dodge Viper ACR è un motore V10 aspirato da 8.4 litri, assemblato a mano, capace di erogare 649 CV di potenza e 813 Nm di coppia massima. Abbinato a un cambio manuale Tremec a 6 rapporti e a un differenziale a slittamento limitato, questo propulsore promette prestazioni di alto livello.

I cerchi Venom da 19” in Hyper Black si abbinano a pneumatici Kumho Ecsta ACR. Le sospensioni regolabili manualmente Bilstein, il controllo elettronico di lancio e lo stability control elettronico a cinque modalità assicurano una guida precisa e reattiva. L’impianto frenante Brembo con pinze in carbo-ceramica garantisce una frenata eccellente.

Questa Viper ACR viene offerta con una serie di documenti, tra cui la window sticker che dettaglia l’equipaggiamento di fabbrica e il prezzo totale di 130.240 $ (117.890,66 €). Al momento della pubblicazione di queto articolo, la vettura ha raggiunto 155.000 $ (140.302,92 €) su Bring A Trailer, ma mancano ancora sette giorni al termine dell’asta online.