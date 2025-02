Stellantis sospende i piani per la nuova Jeep Compass a Brampton

Stellantis ha comunicato ufficialmente una sospensione temporanea nello sviluppo della nuova Jeep Compass (J4U), prevista per essere assemblata presso il suo stabilimento di Brampton in Ontario, Canada. Questa decisione giunge mentre il gruppo automobilistico sta rivedendo la sua strategia per il mercato nordamericano, introducendo un elemento di incertezza per i lavoratori e i fornitori dell’industria automobilistica canadese.

Stellantis mette in stand by la produzione della nuova Jeep Compass a Brampton in Ontario

LouAnn Gosselin, portavoce di Stellantis, ha confermato la decisione con una dichiarazione ufficiale: “Nell’attuale contesto dinamico, Stellantis continua a riesaminare la propria strategia di prodotto in Nord America per garantire una gamma di veicoli con soluzioni di propulsione flessibili, in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. Per questo motivo, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente lo sviluppo della nuova Jeep Compass di prossima generazione, comprese le attività presso lo stabilimento di Brampton. Tuttavia, questa scelta non altera i piani di investimento già annunciati per il sito produttivo.”

La nuova Jeep Compass era attesa per il 2026, dopo un’importante ristrutturazione dell’impianto. Il sindacato Unifor, che rappresenta i lavoratori dell’auto canadesi, ha manifestato forti preoccupazioni per il possibile impatto di questo ritardo sul futuro occupazionale.

Lo stop alla produzione della nuova Jeep Compass solleva interrogativi sul futuro di Brampton, che era stato il sito di produzione per l’ultima generazione di Dodge Charger (LD) , Dodge Challenger (LA) e Chrysler 300 (LX) . Mentre Stellantis sostiene che il suo investimento da 2,8 miliardi di dollari precedentemente annunciato per Brampton e Windsor rimane intatto, l’incertezza persiste tra i lavoratori. La presidente nazionale di Unifor, Lana Payne, ha definito l’annuncio una “questione di grave preoccupazione” e ha sottolineato la più ampia instabilità del settore.

“L’azienda ha rassicurato il sindacato che i piani di produzione dei veicoli sono ancora in atto per Brampton, sebbene la tempistica di questo annuncio sollevi preoccupazioni molto serie per i membri di Unifor sia nello stabilimento che sta svolgendo i lavori di riorganizzazione sia per quelli in cassa integrazione”, ha affermato Payne in un comunicato stampa.

Ha anche collegato la situazione alle pressioni economiche e al cambiamento delle politiche statunitensi: “Il caos e l’incertezza che affliggono l’industria automobilistica nordamericana, che è sotto la costante minaccia di tariffe e di uno smantellamento delle normative sui veicoli elettrici degli Stati Uniti, stanno avendo un impatto in tempo reale sui lavoratori e sulle decisioni aziendali. Come sindacato lo diciamo fin dal primo giorno: le minacce sono pericolose anche per la nostra economia e per i posti di lavoro canadesi”. Unifor avverte che i ritardi a Brampton potrebbero avere ripercussioni sui fornitori locali e su migliaia di lavoratori collegati alle attività di Stellantis. Ovviamente nulla cambierà in Europa con la nuova Jeep Compass che sarà prodotta a Melfi come già indicato in precedenza.