Stellantis annuncia importanti investimenti per il suo Automotive Hub a Goiana

In un incontro tenutosi oggi presso lo Stellantis Automotive Complex di Goiana, nel Pernambuco in Brasile, il Presidente di Stellantis per il Sud America, Emanuele Cappellano, ha ricevuto il Governatore di Pernambuco, Raquel Lyra, e ha annunciato un contributo di R$ 13 miliardi di investimenti dal 2025 al 2030.

Stellantis investirà 30 miliardi di R$ in Brasile: il più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica in Brasile

Hanno inoltre celebrato i nove anni dello stabilimento, riaffermando l’impegno dell’azienda nei confronti dello Stato e l’importanza strategica del Complesso Automobilistico Stellantis de Goiana per lo sviluppo della regione e del Paese. In totale, Stellantis investirà 30 miliardi di R$ in Brasile dal 2025 al 2030, il più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica in Brasile e Sud America.

“Da quando abbiamo iniziato ad operare presso lo Stellantis Automotive Complex di Goiana, nell’aprile 2015, abbiamo voluto lasciare un’eredità ed essere parte del percorso di sviluppo di Pernambuco. Ora, nove anni dopo, stiamo riscrivendo la storia annunciando un altro ciclo di investimenti di 13 miliardi di R$ nel Polo. Questa somma sarà destinata al rinnovamento della nostra linea di prodotti, allo sviluppo di nuove tecnologie, all’attrazione di fornitori e alla creazione di nuovi posti di lavoro”, ha affermato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Nell’occasione il Governatore ha visitato la catena di montaggio e il parco fornitori, accompagnato dal conduttore Cappellano. Hanno celebrato performance e fatti notevoli degli ultimi nove anni del polo di Goiana, quali: produzione di oltre 1,5 milioni di veicoli, esportazione di oltre 250mila unità, lancio e produzione di cinque modelli di tre marchi (Jeep Renegade, Compass e Commander, e i pick-up Fiat Toro e Ram Rampage), generando più di 60mila posti di lavoro diretti e indiretti e attirando più di 38 fornitori.

Dopo aver annunciato un nuovo ciclo record di investimenti da 30 miliardi di R$ in Brasile, Stellantis ha confermato che, di questo totale, 13 miliardi di R$ saranno destinati al Goiana Automotive Hub, a Pernambuco. Gli investimenti includeranno il lancio di nuovi prodotti, l’ampliamento della catena di fornitura, oltre allo sviluppo e localizzazione di nuove tecnologie per accelerare la decarbonizzazione della mobilità. Il contributo avrà anche ricadute positive sull’intera area circostante, generando posti di lavoro, stimolando l’industria, il commercio, i servizi, l’istruzione e la qualità della vita in tutta la regione, e apportando nuove prospettive per il futuro alle persone.

Lo Stellantis de Goiana Automotive Hub è riconosciuto per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, ora aggiunte agli sforzi di innovazione nell’ibridazione e nell’elettrificazione. Il Software Center, con sede a Porto Digital, a Recife, è un riferimento nella produzione ed esportazione di software automobilistico, mentre i laboratori installati presso il Polo, e in partnership con università del Nordest, sono dedicati allo sviluppo di software di bordo elettronica e connettività dei veicoli, con particolare attenzione ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che costituiscono la base della guida autonoma.