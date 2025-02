Stellantis non ha intenzione di portare le auto europee nel mercato statunitense

Tantissime berline compatte e hatchback sulle strade europee hanno fatto e fanno sognare in molti, Oltreoceano, all’idea di guidarne una sulle strade americane. Ma a quanto pare, però, bisognerà frenare ogni entusiasmo a tempo indeterminato. Durante il Congress Automotive News Canada della scorsa settimana, Jeff Hines, dirigente di Stellantis, ha spento ogni speranza di vedere marchi come Peugeot e Citroen nel mercato nordamericano.

Alla domanda diretta sulla possibilità di un loro arrivo, il CEO di Stellantis Canada ha risposto senza mezzi termini: “No, non credo. Non penso che avremo Opel, Peugeot o altri marchi europei qui”. Un colpo al cuore per gli appassionati di auto d’Oltreoceano, ma non significa che Stellantis non possa comunque portare modelli europei in America. Semplicemente, non li vedremo con il loro badge originale.

Hines ha fatto un esempio concreto parlando della Jeep Avenger, un SUV compatto che potrebbe adattarsi perfettamente alla crescente domanda di crossover urbani negli Stati Uniti. “Sarebbe un prodotto fantastico per il mercato nordamericano. Il segmento dei piccoli SUV è in forte espansione, e la Avenger risolverebbe molte esigenze di praticità”.

Se Stellantis sta prendendo in considerazione questo tipo di strategia, significa che potrebbe riadattare i suoi modelli europei sotto brand più noti negli States, piuttosto che introdurre nuovi marchi sconosciuti. La strategia di Stellantis è comprensibile: Fiat e Alfa Romeo hanno già avuto difficoltà a conquistare il mercato statunitense, e introdurre un nuovo brand senza una rete di concessionari consolidata potrebbe essere una mossa azzardata.

L’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha rassegnato le dimissioni improvvisamente nel dicembre 2024, con voci che parlavano di un licenziamento pilotato dal consiglio di amministrazione. Il motivo? Le vendite in Nord America erano crollate, anche a causa di una scarsa comprensione delle dinamiche del mercato statunitense. A confermare questo cambio di rotta è lo stesso Jeff Hines, che ha sottolineato come il nuovo team dirigenziale sia molto più focalizzato sugli States: “Antonio Filosa, il nostro nuovo COO, vive a Detroit. Il nostro presidente, John Elkann, è sempre presente qui. Stellantis sta mettendo il Nord America al centro della sua strategia globale”.