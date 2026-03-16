Leapmotor continua a crescere in Germania diventando leader tra le marche cinesi

Leapmotor prosegue la sua traiettoria di crescita in Germania, mantenendo un forte focus sull’espansione sostenibile del business: a febbraio, secondo i dati dell’Autorità federale per i trasporti automobilistici, l’ambiziosa start-up cinese di auto elettriche ha nuovamente superato le 1.000 unità vendute e, con una quota di clienti privati ​​ben superiore al 75%, ha raggiunto la prima posizione tra tutti i marchi cinesi di auto elettriche, sia nel singolo mese che cumulativamente da inizio anno. Il mese scorso, la quota di mercato di Leapmotor nel segmento dei veicoli completamente elettrici ha superato per la prima volta il 2%, mentre la sua quota nel mercato complessivo delle autovetture ha superato lo 0,5%.

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Leapmotor a febbraio 2026 ha superato ancora una volta la soglia delle 1.000 immatricolazioni mensili in Germania

“Possiamo essere davvero orgogliosi di questi risultati, sia l’intero team Leapmotor, sia i nostri concessionari, che lavorano quotidianamente per far conoscere ancora di più il marchio e i nostri prodotti innovativi”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania. “Accanto alla nostra continua e dinamica crescita, restiamo impegnati a operare in modo sostenibile e responsabile, ponendo così le basi per il futuro. L’elevata percentuale di clienti privati ​​dimostra in modo inequivocabile che stiamo ottenendo ottimi risultati proprio su questa strada. Rappresenta una forte e reale domanda per i nostri prodotti.”

A seguito del lancio sul mercato del marchio nell’inverno del 2024 e del completamento dei necessari processi centrali e della rete di concessionari, Leapmotor entra quest’anno nella seconda fase del lancio sul mercato. L’attenzione è focalizzata sul lancio di successo di nuovi modelli, solo quest’anno, verranno lanciati anche il veicolo elettrico ibrido B10 con range extender, la berlina compatta B05 e il SUV subcompatto B03X, nonché sull’ulteriore crescita.

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“Il marchio Leapmotor in Germania è sulla strada giusta. Stiamo incrementando costantemente le vendite senza perdere di vista una solida rete distributiva attraverso i nostri canali di vendita e stiamo guadagnando riconoscimento sia sul mercato che su strada”, ha affermato Martin Resch. Questo mese, Leapmotor prevede di consegnare il suo 10.000° veicolo a un cliente in Germania.