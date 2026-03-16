Leapmotor B03X: si avvicina il debutto in Europa

Si appresta ad essere disponibile anche in Italia la nuova Leapmotor B03X, ovvero uno fra i modelli più attesi nella strategia di approdo al mercato europeo del costruttore cinese di casa Stlelantis. Parliamo del piccolo SUV urbano, elettrico, di dimensioni compatte ma avvezzo ad accogliere comodamente cinque occupanti.

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Per la presentazione ufficiale della Leapmotor B03X bisognerà attendere il prossimo autunno, ma le indiscrezioni corredate al suo approdo nel Vecchio Continente e da noi in Italia si fanno sempre più complete e insistenti. Fra queste c’è sicuramente quella relativa al prezzo di approdo alla gamma che dovrebbe attestarsi al di sotto della soglia dei 30.000 euro, costituendo un valido avversario per i modelli più apprezzati nella stessa fascia di mercato. Condizione che Leapmotor conosce molto bene e che fa parte del suo approccio ai nuovi modelli destinati al mercato europeo.

La Leapmotor B03X introduce una lunghezza complessiva nell’ordine dei 420 centimetri, con il passo che si attesta sui 260 centimetri. Dati interessanti per un’abitabilità che secondo il costruttore si attesta su livelli da veicolo di Segmento superiore, così come ci ha abituato Leapmotor con gli altri suoi modelli in gamma. Dal punto di vista stilistico l’approccio rimane vicino a quello dei gusti europei, con richiami agli altri modelli del marchio.

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La Leapmotor B03X arriverà innanzitutto nella variante elettrica, quella con Range Extender è attesa più avanti

Per ciò che riguarda gli interni, Leapmotor ha svelato proprio nei giorni scorsi la caratterizzazione della B03X in tema di abitacolo. Si tratta ancora una volta di un approccio fortemente minimalista col piccolo quadro strumenti digitale da 8,9 pollici, posto alle spalle del volante, e un più ampio schermo per la gestione dell’infotainment da 14,6 pollici di diagonale posto al centro della plancia. Ampio anche il tunnel centrale dotato di portabicchieri e sistema di ricarica wireless per lo smartphone.

Al lancio in Italia e in Europa la Leapmotor B03X dovrebbe essere presentata nella sola variante elettrica da 90 kW di potenza, pari a 122 cavalli, in accordo con una batteria al litio-ferro-fosfato di capacità non ancora nota. In ogni caso, secondo quanto diramato in tema di percorrenza con una singola ricarica nel ciclo di omologazione cinese, dovrebbe percorrere circa 500 chilometri.

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Le tempistiche di ricarica, in corrente continua, dovrebbero permettere una carica dal 30% all’80% nel giro di 15 minuti. Successivamente alla variante elettrica, la Leapmotor B03X dovrebbe essere disponibile anche nella variante dotata di Range Extender, così come avvenuto nel caso dell’apprezzata B10.