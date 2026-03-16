Ram 1500 BackCountry 2026 rafforza la gamma off-road del brand di Stellantis

Ram rafforza la sua gamma di fuoristrada leader in America con il Ram 1500 BackCountry 2026. Il BackCountry si basa sul popolare allestimento Big Horn, con uno stile personalizzato in fabbrica e componenti pronti per il fuoristrada. “Il segmento fuoristrada è in crescita da tempo e Ram è all’avanguardia con Warlock, Rebel, RHO e TRX”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Head of American Brands, SRT Performance, NA Marketing and Retail Strategy. “BackCountry è un’ulteriore opzione offerta da Ram per i clienti che desiderano entrare in questo segmento di mercato in espansione senza spendere una fortuna.”

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Audace, total black e ottimizzato per il fuoristrada: il Ram 1500 BackCountry 2026 rafforza la gamma off-road di Ram

Il Ram 1500 BackCountry 2026 è un pacchetto fuoristrada progettato specificamente per la guida off road, che si posiziona tra il modello base 1500 Warlock e il modello premium 1500 Rebel. Il pacchetto completo si basa sui popolari Off-Road Group e Bed Utility Group, con finiture esterne in tinta con la carrozzeria, dettagli neri, rivestimenti interni esclusivi e accessori off-road funzionali.

Disponibile per il Ram 1500 Big Horn 4×4 Crew Cab con allestimento Level 1 o Level 2, il pacchetto BackCountry è disponibile con il leggendario motore Ram HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri o con l’efficiente e potente sei cilindri in linea biturbo SO Hurricane da 3,0 litri.

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Il pacchetto BackCountry arricchisce il veicolo con una dotazione pensata chiaramente per chi vuole affrontare anche percorsi più impegnativi senza rinunciare a funzionalità e carattere estetico. L’assetto viene rialzato di 2,5 centimetri e abbina ammortizzatori rinforzati, mentre la protezione in off-road è affidata a piastre dedicate per sottoscocca anteriore, scatola dello sterzo, ripartitore di coppia e serbatoio. Non manca il differenziale posteriore elettronico autobloccante, supportato da pneumatici fuoristrada da 32 pollici, cerchi neri satinati da 18 pollici, ganci di traino anteriori e controllo Selec-Speed. Anche lo stile sottolinea la vocazione del pacchetto, con dettagli neri a contrasto, badge dedicati e finiture specifiche. All’interno troviamo sedili resistenti, pannello MOLLE dietro i sedili e tappetini in gomma adatti a ogni stagione.

Altri equipaggiamenti e funzionalità tecnologiche sono offerti dai pacchetti di equipaggiamento di Livello 1 o Livello 2. Il pacchetto di equipaggiamento di Livello 1 include notevoli miglioramenti per gli interni, come i sedili anteriori riscaldati, il volante in pelle riscaldato, i pedali regolabili elettricamente e i vani portaoggetti integrati nel pianale della seconda fila. Esternamente, gli aggiornamenti includono specchietti retrovisori esterni autoanabbaglianti con funzione di ripiegamento elettrico e riscaldamento, luci di cortesia a LED e lunotto posteriore scorrevole elettricamente con sbrinatore.

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Optando per il pacchetto di equipaggiamento di Livello 2 al Ram 1500 BackCountry 2026 si aggiungono un display da 7 pollici nel quadro strumenti, un touchscreen centrale Uconnect 5 da 12 pollici e modalità di guida configurabili con pagine informative Off-Road. Ulteriori dotazioni includono un sedile del conducente regolabile elettricamente in 10 posizioni con supporto lombare, due piastre di ricarica wireless esclusive per la categoria, climatizzatore bizona, apertura elettrica del portellone posteriore e un sistema audio amplificato a 9 altoparlanti.

Ram Truck

Ogni Ram modello 2026 è coperto dalla migliore garanzia limitata sul gruppo propulsore per pick-up e furgoni full-size in America, di 10 anni/100.000 miglia, offrendo capacità e tranquillità. Gli ordini sono ora aperti in America per il Ram 1500 BackCountry 2026, con prezzi a partire da $ 62.410, incluso il pacchetto di equipaggiamento Big Horn Level 1 e le spese di trasporto.