Nuova Mercedes Classe A: la quinta generazione potrebbe cambiare tutto

Mercedes starebbe lavorando alla quinta generazione della Classe A con un debutto ipotizzato per il 2028, secondo quanto riportato da Autocar, mantenendo sia la carrozzeria hatchback sia un’offerta che comprenderebbe motorizzazioni ibride e una variante elettrica. Il marchio tedesco aveva in un primo momento valutato l’ipotesi di eliminare il proprio modello più compatto dalla gamma, ma il rallentamento nella crescita delle auto elettriche avrebbe spinto a rivedere i piani e a concedere alla Classe A un’ulteriore generazione.

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Nuova Mercedes Classe A: ecco come potrebbe cambiare il modello

Le anticipazioni circolate finora non convergono su un’unica direzione stilistica. Alcuni render pubblicati online immaginano una vettura profondamente aggiornata, mentre altre suggeriscono un’evoluzione più conservativa e più vicina al modello attuale, rendendo difficile capire quale delle due interpretazioni si avvicini di più al progetto definitivo.

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Il lavoro sul design sarebbe partito a fine gennaio 2026 sotto la supervisione di Gorden Wagener, responsabile del design Mercedes, e il risultato atteso è una vettura con una posizione di guida più alta rispetto alla generazione attuale, in parte per ragioni legate all’integrazione delle batterie sotto il pavimento nella variante elettrica, senza però trasformarla in un crossover. Mercedes avrebbe già chiarito di presidiare quel segmento con GLA e GLB, lasciando alla Classe A il compito di restare una compatta con una propria identità distinta, anche se visivamente meno schiacciata e meno sportiva rispetto a oggi.

Sul piano stilistico la futura Classe A dovrebbe riprendere il frontale shark-nose già introdotto sulla nuova CLA, un elemento che contribuirebbe a dare alla compatta un aspetto più moderno e coerente con la direzione intrapresa dal resto della gamma. Non si può escludere nemmeno un cambio di nome, che potrebbe adottare la sigla CSA, che starebbe per Compact Sports A-Class, allineando la denominazione al linguaggio già utilizzato per CLA, GLA e GLB.

La produzione dovrebbe essere affidata allo stabilimento Mercedes di Kecskemét, in Ungheria, lo stesso sito che già oggi assembla diversi modelli compatti del marchio. Per avere indicazioni più precise sull’impostazione definitiva del progetto bisognerà probabilmente attendere i prossimi mesi, in una fase in cui Mercedes sta ridefinendo la propria strategia sui modelli d’ingresso cercando un equilibrio tra elettrificazione, domanda reale e posizionamento di gamma.