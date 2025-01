Jeep Avenger: massima versatilità in pieno DNA Jeep

La Jeep Avenger prende vita nel prestigioso Jeep Design Studio di Torino, seguendo una direttiva precisa e ambiziosa: racchiudere l’essenza autentica del DNA Jeep in un formato compatto, creando un SUV di segmento B perfettamente calibrato per il mercato europeo. Questo modello è stato progettato per offrire una soluzione ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città, grazie alla sua agilità e praticità, sia per le avventure durante le vacanze, senza compromettere l’inconfondibile capacità di guida off-road che caratterizza il marchio Jeep.

Jeep Avenger è stato progettato per offrire una soluzione ideale sia per gli spostamenti quotidiani in città che fuori

Ogni elemento di design e funzionalità è stato attentamente studiato per bilanciare esigenze apparentemente contrastanti, creando un veicolo versatile ed equilibrato. L’iconica calandra a sette feritoie, simbolo distintivo di ogni SUV Jeep, incarna questo spirito eclettico, conferendo alla Avenger un carattere unico e adattabile, capace di affrontare con disinvoltura una molteplicità di situazioni e ambienti.

Il design della Jeep Avenger è stato concepito per affrontare con estrema versatilità situazioni e scenari apparentemente opposti, passando con naturalezza tra ruoli diversi e complementari. La fusione tra eleganza e dinamismo è un elemento chiave, che si esprime anche attraverso le 13 diverse combinazioni cromatiche disponibili per la carrozzeria. Questa varietà invita gli utenti a esplorare e rappresentare liberamente la propria personalità, offrendo una personalizzazione che sposa le necessità quotidiane con il desiderio di esprimere uno stile unico. Da un lato, si integra perfettamente nelle regole e nei ritmi della mobilità urbana; dall’altro, sprigiona tutto il suo potenziale quando il viaggio si sposta su terreni più avventurosi, oltre il confine dell’asfalto.

La Jeep Avenger, disponibile anche nella versione con motore 1.2 a benzina e trazione anteriore, è dotata dei sistemi avanzati Selec-Terrain e Hill Descent Control. Questi strumenti, inclusi di serie in ogni allestimento, incarnano l’essenza più autentica del marchio Jeep, garantendo sicurezza e controllo anche quando le condizioni del terreno si fanno impegnative.

Anche la città, con il suo traffico congestionato e spazi limitati, può rivelarsi una vera e propria giungla urbana. È qui che la Jeep Avenger dimostra tutta la sua praticità: con una lunghezza di soli 4,08 metri, si muove agilmente anche nei vicoli più stretti e nei parcheggi più angusti. L’angolo di sterzata ridotto, pari a soli 10,5 metri, rappresenta un vantaggio significativo nell’utilizzo quotidiano, rendendo ogni manovra più semplice e agevole. Inoltre, le strade dissestate o i percorsi irregolari delle periferie cittadine non rappresentano più un problema, grazie all’eccellente sistema di ammortizzazione, che assicura comfort e stabilità anche nei tratti più difficili.

Nonostante le dimensioni compatte, la Jeep Avenger offre un sorprendente spazio di carico. Il bagagliaio vanta una capacità di 380 litri, con una base regolabile su due livelli e una configurazione flessibile grazie agli schienali posteriori ripartiti 60/40, abbattibili separatamente per una maggiore praticità. Con una larghezza di 1 metro e una forma squadrata, il vano di carico risulta estremamente versatile, ideale per ogni tipo di esigenza. Inoltre, all’interno dell’abitacolo sono stati ricavati ben 34 litri di spazio supplementare per piccoli oggetti, l’equivalente di un bagaglio a mano, offrendo una soluzione pratica e funzionale per affrontare ogni giornata.

La Jeep Avenger combina funzionalità, tecnologia e versatilità. La plancia è caratterizzata da un elegante vassoio e un tunnel centrale con tre pozzetti pratici, senza la leva del freno di stazionamento, sostituita da un pulsante con attivazione automatica. Il display centrale touch da 10,25” è di serie, affiancato dal quadro strumenti digitale disponibile dall’allestimento Altitude. Connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e illuminazione personalizzabile (Summit) completano l’esperienza a bordo. Il SUV compatto Jeep offre opzioni 4xe, 100% elettrica, benzina e e-Hybrid. La serie speciale The North Face Edition celebra l’esplorazione con design e materiali unici.