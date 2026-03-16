Nuova Lancia Delta: in Spagna pensano che alla fine arriverà

Dopo mesi in cui a proposito della nuova Lancia Delta erano arrivate solo notizie negative, finalmente dalla Spagna arriva una voce che sembra ridare speranza a tutti coloro i quali si augurano che il ritorno del mitico modello nella gamma di Lancia alla fine non salti come invece è sembrato assai probabile negli ultimi mesi. La versione spagnola del famoso sito americanto Car and Driver ha intervistato il numero uno del cluster premium di Stellantis nella penisola iberica, Ángel Luis Sánchez, il quale è sembrato abbastanza positivo sul futuro dei marchi premium di Stellantis: Lancia, Alfa Romeo e DS.

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Nuova Lancia Delta: si torna a sperare dopo mesi di voci molto negative sul suo ritorno

Il dirigente di Stellantis ha indicato nella data del 21 maggio 2026, un momento chiave per il cluster. In quella data infatti saranno annunciati alcuni nuovi modelli importanti che rilanceranno le ambizioni sul mercato di questi tre importanti brand sui quali a quanto pare Stellantis avrebbe deciso di rilanciare e non di mollare come invece aveva scritto più di qualcuno in passato tra gli addetti ai lavori e gli analisti. Tra questi in Spagna pensano ci sarà anche la nuova Lancia Delta.

Ángel Luis Sánchez, parlando con Car and Driver, si è in particolare soffermato su DS che domani svelerà un nuovo importante modello. A proposito del marchio francese ha ribadito con chiarezza quali siano i pilastri su cui DS ha costruito la propria identità sul mercato: eleganza, tecnologia e comfort. Secondo il manager, sono proprio questi gli elementi che il pubblico associa con maggiore immediatezza al marchio e che contribuiscono a renderlo riconoscibile. Non a caso, DS può contare su una clientela particolarmente fedele, tanto da risultare, nel mercato di riferimento, il brand di Stellantis con il più alto tasso di riacquisto.

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Oltre a riportare le parole del dirigente di Stellantis, Car and Driver Spagna ha pure fatto alcune considerazioni relative ad Alfa Romeo e Lancia, dicendo che il prossimo 21 maggio saranno confermati alcuni importanti modelli come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e anche la nuova Lancia Delta. Inoltre si conoscerà con precisione la data di lancio della nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del marchio in arrivo nel 2026.

Ricordiamo che inizialmente la nuova Lancia Delta era stata confermata ufficialmente dall’ex numero uno di Lancia Luca Napolitano come terzo modello del nuovo corso di Lancia con debutto nel 2028. Con il cambio al vertice del brand e la sostituzione di Napolitano con Roberta Zerbi, il debutto di questo modello era sembrato più in forse. La nuova CEO in un’intervista aveva detto che al momento per il suo marchio l’unica certezza era rappresentata dall’imminente debutto della nuova Lancia Gamma. Queste parole per molti erano sembrate una sorta di anticipazione di uno stop per il ritorno di Delta.

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Queste considerazioni provenienti dalla Spagna, anche se ovviamente per nulla ufficiali, riaccendono la speranza nei numerosi fan del brand ed in particolare dell’iconico modello che un suo ritorno sia ancora possibile. Il 21 maggio conosceremo la verità in proposito e capiremo quelle che sono le reali intenzioni di Stellantis a proposito del brand Lancia.