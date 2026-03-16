Leapmotor rivoluziona il processo di acquisto di un veicolo in Brasile grazie all’intelligenza artificiale

Leapmotor, marchio specializzato nella mobilità elettrica e legato a Stellantis, compie un nuovo passo nella digitalizzazione del rapporto con i clienti. L’azienda ha infatti introdotto un servizio di assistenza su WhatsApp basato su intelligenza artificiale generativa, pensato per rendere più semplice e immediato il dialogo con gli utenti durante tutte le fasi del percorso d’acquisto. Il sistema è in grado di comprendere il contenuto dei messaggi e di adattarsi anche al tono utilizzato da chi scrive, offrendo risposte più naturali, rapide e pertinenti. L’obiettivo è migliorare l’esperienza complessiva, fornendo informazioni su prodotti e servizi in modo più fluido, pratico ed efficace.

Advertisement

Leapmotor lancia un canale di assistenza clienti tramite WhatsApp con intelligenza artificiale generativa

Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, non ci sono menu o flussi predefiniti comunemente usati nel servizio clienti di WhatsApp. In questo modo, gli utenti dello strumento avranno un’esperienza di interazione in linguaggio naturale e la sensazione di una conversazione più umana, durante la quale potranno porre domande sui modelli, ottenere dettagli tecnici e richiedere servizi come simulazioni di finanziamento e prenotazione di test drive. Inoltre, avranno accesso all’assistenza post-vendita e riceveranno consigli generali, trasformando l’esperienza di acquisto del veicolo per il marchio.

Oltre a interpretare i messaggi inviati dal mittente, il servizio clienti basato sull’intelligenza artificiale generativa è in grado di comprendere l’audio dell’utente, facilitando la comunicazione e garantendo la privacy delle conversazioni, che rimangono sempre all’interno della piattaforma. Infine, sono presenti anche agenti basati sull’IA che aiutano a risolvere le richieste accedendo ai dati di Leapmotor in tempo reale, fornendo risposte aggiornate al consumatore.

Advertisement

La scelta di WhatsApp come uno degli strumenti per contattare i consumatori rappresenta la continuazione di una strategia già adottata da Stellantis per altri marchi del gruppo. Attualmente, il 70% delle interazioni con il servizio clienti avviene tramite l’app, che si posiziona già al secondo posto per tasso di conversione delle vendite, a conferma della preferenza e della fiducia dei consumatori nei confronti dello strumento. Entro il 2025, su tutti i marchi, sono state registrate 1,6 milioni di conversazioni, con oltre 12 milioni di messaggi e un livello di soddisfazione superiore all’80%.