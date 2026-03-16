Leapmotor rivoluziona il processo di acquisto di un veicolo in Brasile grazie all’intelligenza artificiale

Leapmotor, marchio specializzato nella mobilità elettrica e legato a Stellantis, compie un nuovo passo nella digitalizzazione del rapporto con i clienti. L’azienda ha infatti introdotto un servizio di assistenza su WhatsApp basato su intelligenza artificiale generativa, pensato per rendere più semplice e immediato il dialogo con gli utenti durante tutte le fasi del percorso d’acquisto. Il sistema è in grado di comprendere il contenuto dei messaggi e di adattarsi anche al tono utilizzato da chi scrive, offrendo risposte più naturali, rapide e pertinenti. L’obiettivo è migliorare l’esperienza complessiva, fornendo informazioni su prodotti e servizi in modo più fluido, pratico ed efficace.
Leapmotor lancia un canale di assistenza clienti tramite WhatsApp con intelligenza artificiale generativa
Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, non ci sono menu o flussi predefiniti comunemente usati nel servizio clienti di WhatsApp. In questo modo, gli utenti dello strumento avranno un’esperienza di interazione in linguaggio naturale e la sensazione di una conversazione più umana, durante la quale potranno porre domande sui modelli, ottenere dettagli tecnici e richiedere servizi come simulazioni di finanziamento e prenotazione di test drive. Inoltre, avranno accesso all’assistenza post-vendita e riceveranno consigli generali, trasformando l’esperienza di acquisto del veicolo per il marchio.
Oltre a interpretare i messaggi inviati dal mittente, il servizio clienti basato sull’intelligenza artificiale generativa è in grado di comprendere l’audio dell’utente, facilitando la comunicazione e garantendo la privacy delle conversazioni, che rimangono sempre all’interno della piattaforma. Infine, sono presenti anche agenti basati sull’IA che aiutano a risolvere le richieste accedendo ai dati di Leapmotor in tempo reale, fornendo risposte aggiornate al consumatore.
La scelta di WhatsApp come uno degli strumenti per contattare i consumatori rappresenta la continuazione di una strategia già adottata da Stellantis per altri marchi del gruppo. Attualmente, il 70% delle interazioni con il servizio clienti avviene tramite l’app, che si posiziona già al secondo posto per tasso di conversione delle vendite, a conferma della preferenza e della fiducia dei consumatori nei confronti dello strumento. Entro il 2025, su tutti i marchi, sono state registrate 1,6 milioni di conversazioni, con oltre 12 milioni di messaggi e un livello di soddisfazione superiore all’80%.