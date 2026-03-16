Leapmotor A05, svelata in Cina la nuova elettrica compatta low cost: sarà il modello d’accesso alla gamma

Leapmotor continua a muoversi con grande rapidità nel mercato cinese dell’auto elettrica e lo fa presentando un modello che potrebbe avere un ruolo molto importante nella sua crescita. Il marchio ha infatti depositato ufficialmente presso il MIIT, il Ministero dell’Industria e dell’Informatica cinese, i dettagli della nuova Leapmotor A05, una vettura compatta a batteria che andrà a posizionarsi alla base della gamma come proposta più accessibile.

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Leapmotor A05: prime immagini della nuova compatta low cost futura entry level

È una mossa che racconta bene la direzione scelta dal costruttore: spingere sempre di più su modelli dal prezzo contenuto, facili da vendere in grandi numeri e capaci di rendere l’elettrico più vicino a una platea ampia di clienti. In questo senso, la Leapmotor A05 non nasce per stupire con prestazioni estreme o dimensioni importanti, ma per presidiare il segmento che oggi, soprattutto in Cina, può fare davvero la differenza in termini di volumi.

Dal punto di vista del design, la nuova arrivata mantiene una forte continuità con la sorella maggiore A10. Il frontale richiama infatti il linguaggio stilistico già visto sugli ultimi modelli del marchio, con linee moderne, pulite e riconoscibili. Non mancano però alcune differenze nei dettagli, pensate probabilmente per distinguere i due modelli senza stravolgere l’identità di famiglia. Nel complesso, la Leapmotor A05 si presenta come una compatta dall’aspetto semplice ma attuale, con proporzioni studiate per l’uso urbano e quotidiano.

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Le misure confermano questa vocazione. La vettura è lunga 4.200 mm, larga 1.800 mm e alta 1.560 mm, con un passo di 2.605 mm. È quindi leggermente più piccola della A10, ma conserva lo stesso passo, un dettaglio che fa pensare a un lavoro preciso sull’ottimizzazione dello spazio interno. In sostanza, Leapmotor sembra aver voluto creare un modello più corto e più accessibile senza sacrificare troppo l’abitabilità, elemento sempre più importante anche nelle auto d’ingresso.

Sul piano tecnico, la Leapmotor A05 sarà spinta da un motore sincrono a magneti permanenti fornito da Huzhou Leap Power Technology. Le versioni previste saranno due: una da 70 kW, pari a 94 cavalli, e una più potente da 90 kW, cioè 121 cavalli. Interessante il fatto che proprio la variante da 121 cavalli potrà essere dotata anche di LiDAR, una scelta che non passa inosservata. Per quanto riguarda l’alimentazione, la Leapmotor A05 utilizzerà una batteria al litio-ferro-fosfato, la ormai diffusissima chimica LFP. Una scelta quasi naturale per questo tipo di prodotto, perché consente di contenere i costi, offre una buona sicurezza e si adatta perfettamente a vetture che puntano su accessibilità e grandi numeri più che su prestazioni assolute. I fornitori delle celle potranno essere Leap Energy, Gotion High-tech e Zernergy, mentre il pacco batteria completo sarà affidato a Leap Energy.

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Un altro aspetto interessante riguarda la possibilità di personalizzazione. Pur essendo una vettura entry-level, la Leapmotor A05 non sembra voler rinunciare a un certo livello di scelta per il cliente. Saranno infatti disponibili diversi optional e configurazioni: LiDAR, telecamera anteriore monoculare, telecamere laterali negli specchietti, finiture differenti per i parafanghi, telecamera nel paraurti anteriore, verniciatura bicolore e vari design dei cerchi. Dettagli che raccontano la volontà del marchio di non far percepire l’auto come una proposta “povera”, ma come un prodotto essenziale sì, ma comunque moderno e personalizzabile.

Il confronto con la A10 è inevitabile e aiuta a capire ancora meglio la strategia. La A10 oggi è già considerata uno dei modelli più interessanti del marchio, anche perché viene indicata come una delle elettriche con LiDAR più economiche sul mercato. L’arrivo della Leapmotor A05 potrebbe abbassare ulteriormente quella soglia, rendendo ancora più aggressiva la proposta commerciale del brand.

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Dietro questa offensiva c’è un obiettivo molto chiaro: Leapmotor punta a vendere un milione di veicoli entro il 2026. Per raggiungere un traguardo del genere non bastano modelli d’immagine o di nicchia, servono prodotti capaci di fare massa critica, e cioè auto compatte, relativamente economiche e adatte a un pubblico largo. La Leapmotor A05 sembra costruita esattamente con questa logica.