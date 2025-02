Stellantis presenta STLA AutoDrive, tecnologia di guida autonoma a mani libere e a occhi chiusi

Stellantis ha presentato oggi STLA AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida automatizzato sviluppato internamente dall’azienda, che offre funzionalità Hands-Free and Eyes-Off (SAE Level 3). STLA AutoDrive è un pilastro fondamentale della strategia tecnologica di Stellantis, insieme a STLA Brain e STLA Smart Cockpit, che promuove l’intelligenza dei veicoli, l’automazione e l’esperienza utente.

STLA AutoDrive: la tecnologia di guida autonoma sviluppata da Stellantis è pronta per essere implementata

STLA AutoDrive consente la guida autonoma a velocità fino a 60 km/h, riducendo il carico di lavoro del conducente nel traffico a singhiozzo e restituendogli tempo prezioso. Ideale per i pendolari nelle aree urbane densamente popolate, STLA AutoDrive consentirà ai conducenti di dedicarsi temporaneamente ad attività non legate alla guida, come guardare un film, controllare la posta elettronica, leggere un libro o semplicemente guardare fuori dal finestrino, recuperando tempo prezioso.

“Aiutare i conducenti a sfruttare al meglio il loro tempo è una priorità”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Gestendo le attività di guida di routine, STLA AutoDrive migliorerà l’esperienza di guida, rendendo il tempo trascorso al volante più efficiente e piacevole”.

Il sistema è progettato per essere semplice: quando le condizioni del traffico e quelle ambientali si allineano, i conducenti vengono avvisati che STLA AutoDrive è disponibile. Una volta attivato tramite un pulsante fisico, il sistema assume il controllo, mantenendo le distanze di sicurezza, regolando la velocità e gestendo lo sterzo e la frenata in modo fluido in base al flusso del traffico.

STLA AutoDrive monitora costantemente l’ambiente circostante tramite una suite avanzata di sensori per garantire una consapevolezza ad alta precisione e un funzionamento affidabile, anche di notte o in condizioni meteorologiche difficili come pioggia leggera o spruzzi stradali. Per mantenere prestazioni costanti, un sistema di pulizia automatica dei sensori mantiene puliti i componenti critici per un’affidabilità e una funzionalità ottimali.

Gli ingegneri Stellantis hanno perfezionato STLA AutoDrive per reagire in modo rapido e naturale, assicurando che il sistema risulti fluido, prevedibile e umano in condizioni reali. Che si tratti di mantenere distanze di sicurezza o di adattarsi al traffico in entrata, il sistema funziona in modo fluido per offrire una guida sicura e senza stress.

A velocità più elevate, STLA AutoDrive offre la praticità del Cruise Control adattivo e delle funzioni di mantenimento della corsia nelle modalità Livello 2 (hands-on) e Livello 2+ (hands-off, eyes-on). Costruito su un’architettura scalabile, AutoDrive è pronto per l’implementazione e può essere adattato per i mercati globali su tutti i veicoli a marchio Stellantis, assicurando un lancio fluido man mano che le strategie commerciali si allineano alla domanda del mercato. Il sistema è anche connesso al cloud, consentendo miglioramenti continui tramite aggiornamenti over-the-air e integrazione dei dati in tempo reale per prestazioni ottimizzate.

STLA AutoDrive è conforme alle normative applicabili nei mercati supportati e richiede ai conducenti di rimanere seduti, allacciati e pronti ad assumere il controllo quando richiesto. Rispetta inoltre le leggi regionali sulla condotta dei conducenti, comprese le restrizioni sull’uso del telefono.

STLA AutoDrive è progettato come una piattaforma in continua evoluzione, con ricerche in corso e progressi futuri potenzialmente in grado di sbloccare: Funzionamento a mani libere e senza occhi a velocità più elevate, fino a 95 km/h. Automazione fuoristrada migliorata per modelli selezionati. Con la sua attenzione alla sicurezza, alla flessibilità e all’adattabilità a lungo termine, STLA AutoDrive rappresenta il prossimo passo di Stellantis verso esperienze di guida più intelligenti, confortevoli e intuitive.