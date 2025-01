Jeep a Bardonecchia per una nuova tappa di 105XMasters Winter Tour 2025

Dopo quelle del Sestriere (TO) e Bormio (SO) si avvicina la terza tappa di 105XMasters Winter Tour 2025, con Jeep nel ruolo di grande protagonista a quattro ruote. A fare da cornice al nuovo appuntamento sul manto bianco ci penserà la celebre località sciistica di Bardonecchia (TO), in alta Val di Susa. Qui, nel fine settimana del 1° e 2 febbraio, prenderà vita un nuovo atto dell’iconico format, con una due giorni nel segno dello sport, della musica e dell’intrattenimento ad alta quota, sotto la regia di Radio 105.

Una tela del genere non poteva sfuggire all’attenzione di Jeep, uno dei marchi statunitensi della galassia Stellantis, che ne condivide i valori adrenalinici e di libertà. Molti appassionati della montagna hanno segnato in agenda le 2 date, ormai all’orizzonte, per un tuffo nelle emozioni più pure.

Con l’appuntamento di Bardonecchia, il 105XMasters Winter Tour approderà in un’altra perla sciistica del nostro paese, che brilla per l’opulenza ambientale e per i 100 chilometri di piste messi al servizio degli amanti della montagna. Qui ci sono ben 23 impianti di risalita e servizi di adeguato livello, in linea con quanto deve offrire una località di questo prestigio.

Il clima festoso e divertente dell’evento troverà un felice connubio col marchio Jeep, che offrirà anche la possibilità di effettuare dei test drive sui modelli della sua gamma, fatta di SUV performanti anche sui fondi innevati.

Un ruolo di primo piano, in questo ambito, verrà svolto dall’iconica Jeep Wrangler, frutto di oltre 80 anni di esperienza nella progettazione di veicoli 4×4. Nel più recente step evolutivo, il carismatico modello, dalle incredibili doti off-road, si offre alla vista con alcuni aggiornamenti estetici. Si segnalano, in particolare, la nuova griglia anteriore e il diverso stile dei cerchi. Al posto della precedente antenna ad albero, qui ce n’è una a matrice stealth integrata nel parabrezza anteriore, che ne dissimula la presenza.

L’abitacolo non ha l’aspetto scarno che ci si potrebbe aspettare da un veicolo del genere. Qui il tema del comfort ha ricevuto adeguate attenzioni. Di particolare pregio i sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente su 12 posizioni.

Sul fronte della sicurezza attiva e passiva, la Jeep Wrangler offre, nella più recente declinazione, sistemi ADAS evoluti (quali Lane Departure Warning, Drowsy Driver Detection e Traffic Sign Information con Intelligent Speed Alert) ed airbag laterali a tendina di serie, nella prima e nella seconda fila.

In ambito propulsivo, accanto alla classica versione a benzina c’è quella 4xe Plug-In Hybrid, che abbina la componente elettrica al motore motore turbocompresso da 2.0 litri di cilindrata, per una potenza combinata di 380 cavalli, con un picco di coppia di ben 637 Nm. Tanta energia giunge al suolo, sulle quattro ruote motrici, mediante una trasmissione automatica ad otto rapporti. L’autonomia in elettrico può spingersi fino a 53 km nelle aree urbane.

Insieme alla Wrangler, nella cornice di Bardonecchia, per la terza tappa del 105XMasters Winter Tour 2025, ci sarà la Jeep Avenger, che si fregia del titolo di SUV più venduto in Italia. Questo Sport Utility Vehicle di segmento B gode di grande ammirazione sul mercato, con riflessi positivi sulla domanda, sempre molto sostenuta. Fra i suoi punti di forza, insieme alle doti dinamiche e costruttive, la grande offerta di varianti, che rende la sua gamma particolarmente completa, per soddisfare al meglio gli specifici bisogni dei potenziali acquirenti.

Ci sono: la versione 100% elettrica; la 1.2 a benzina da 100 cavalli; la e-Hybrid con cambio automatico; la 4xe a trazione integrale da 136 cavalli. Completa il quadro la nuova serie speciale sviluppata a partire da quest’ultima versione, battezzata con l’appellativo “The North Face Edition“. Si tratta di una edizione esclusiva, in tiratura limitata di 4.806 esemplari. Una scelta numerica legata all’altezza del Monte Bianco, cui rende omaggio. A renderla diversa dalle sorelle ci pensano alcuni dettagli unici, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici disseminati nell’allestimento grafico.