Peugeot 3008 e 5008: oltre 20.000 veicoli richiamati in Francia

Sebbene l’effettiva commercializzazione sia stata avviata solamente pochi mesi fa, alcuni esemplari di Peugeot 3008 e 5008 sono stati già richiamati in Francia per scongiurare un problema di possibile sicurezza nell’utilizzo di tali modelli. Una condizione di certo non semplice da digerire quella di vedersi recapitare un avviso di richiamo su un veicolo praticamente ancora nuovo, ormai quasi una prassi degli ultimi tempi come dimostra la lunga questione relativa ai richiami sugli airbag a marchio Takata installati sui veicoli di numerosi costruttori.

Di certo, anche quando il rischio appaia come limitato, i costruttori sono obbligati ad agire tempestivamente quando viene rilevato un possibile problema di sicurezza. È anche questo il caso delle Peugeot 3008 e 5008 coinvolte nel richiamo già in essere in Francia.

La problematica che coinvolge le Peugeot 3008 e 5008 va ricercata nell’assale anteriore

Il dato relativo al complessivo di Peugeot 3008 e 5008 coinvolte nel richiamo dice che in Francia sono interessate dal provvedimento ben 20.495 unità. La campagna di richiamo, nota con la sigla MU8, dice che è stato riscontrato un problema su una delle viti che fissano la staffa del giunto sferico a uno dei bracci della sospensione dell’asse anteriore; una di queste viti potrebbe essere difettosa e potrebbe condurre a un probabile rischio rottura con conseguente rotazione impropria dello pneumatico coinvolto introducendo ovvi problemi di manovrabilità e sicurezza. Ora il Costruttore del Leone si sta adoperando per sostituire i supporti dei giunti sferici installati sulle nuove Peugeot 3008 e 5008 coinvolte, con una riparazione comunque veloce ed effettuata gratuitamente.

I modelli interessati dal richiamo sono quelli prodotti da Peugeot tra il 17 luglio 2023 e il 29 novembre 2024, sebbene in Francia le prime consegne sono state poste in essere durante la primavera dell’anno scorso, per la 3008, ovvero in autunno per la 5008. Il provvedimento non risparmia nemmeno le versioni elettriche e-3008 ed e-5008.