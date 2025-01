Nuova Fiat Multipla: tutto quello che sappiamo a poche ore da febbraio 2025

Nuova Fiat Multipla, conosciuta anche con il nome di Fiat Giga Panda, sarà la prossima novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Sul suo arrivo si discute da tempo e si vocifera che tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 possa finalmente fare il suo debutto.

Ecco cosa sappiamo ad oggi a proposito della nuova Fiat Multipla conosciuta anche come Giga Panda

La nuova Fiat Multipla si proporrà sul mercato come un C-SUV versatile e spazioso, con un abitacolo capace di ospitare fino a sette persone. Sebbene il ritorno della Multipla sotto forma di un “Giga Panda” rimanga ancora un’ipotesi, rappresenta una potenziale risposta perfetta per Fiat alle esigenze delle famiglie moderne, che cercano un’auto in grado di offrire ampio spazio, comfort e funzionalità. Con una lunghezza di circa 4,40 metri, la Giga Panda sarebbe più grande della Panda e più adatta alla vita familiare.

Il design, pur mantenendo il caratteristico stile Fiat, sarebbe futuristico e distintivo, mantenendo l’accessibilità economica che da sempre contraddistingue il marchio. Il nuovo modello combinerebbe funzionalità moderne a un’estetica unica, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un’auto pratica senza rinunciare alla personalità.

La nuova Fiat Multipla dovrebbe essere costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa che verrà utilizzata anche per altre vetture del gruppo. Tra queste troviamo la recente Citroen e-C3, la nuova Fiat Grande Panda e la futura Citroen C3 Aircross, prevista per il debutto entro la fine dell’anno. Questi modelli condivideranno molte caratteristiche, al punto che la Multipla e la C3 Aircross saranno considerate “gemelle”.

Entrambe le vetture potrebbero essere configurate con sette posti e offriranno versioni completamente elettriche, oltre a varianti ibride. Proprio come la Fiat Panda, anche la Multipla avrà un prezzo altamente competitivo, soprattutto nella versione elettrica, che potrebbe essere venduta a meno di 25.000 euro, al netto degli incentivi, sebbene i dettagli finali sui prezzi siano ancora in attesa di conferma. Questo renderà il modello ancora più accessibile per le famiglie in cerca di soluzioni moderne e sostenibili.

Per quanto riguarda la produzione della nuova Fiat Multipla, si specula che il luogo scelto possa essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, che è già il sito di produzione della nuova Citroen Ami e della Fiat Topolino. Questo stabilimento avrà un ruolo cruciale non solo per la produzione di questi modelli, ma anche per il contributo che la Multipla darà al rafforzamento delle immatricolazioni di Fiat a livello globale. È importante sottolineare che Fiat, come principale brand del gruppo Stellantis, ha ambiziosi piani di espansione e mira a consolidare una posizione di leadership non solo in Europa, ma anche in mercati cruciali come l’America Latina e il Nord Africa. Il lancio della Multipla sarà quindi parte di una strategia più ampia volta ad aumentare la presenza e l’influenza del marchio Fiat in queste regioni chiave.