Maserati GT2 Stradale: la super sportiva è stata finalmente svelata

Maserati ieri ha svelato la grande novità che ha preparato per l’edizione di quest’anno della Monterey Car Week, il prestigioso evento californiano dedicato a un pubblico facoltoso. Si tratta della Maserati GT2 Stradale, il modello più esclusivo del marchio italiano. Questa vettura, progettata per l’uso in pista e derivata dalla MC20, è caratterizzata da una struttura e una carrozzeria in fibra di carbonio, materiale che consente di ridurre il peso complessivo a soli 1.365 kg. Questo risultato stabilisce un nuovo record per una supercar della sua categoria.

I tecnici e gli ingegneri della casa automobilistica del Tridente nel realizzare la nuova Maserati GT2 Stradale hanno rispettato il design originale della MC20 a tetto chiuso ma hanno messo tutta la loro esperienza al servizio di un’aerodinamica eccezionale. Il suo spoiler posteriore, lo spoiler anteriore e le grandi prese d’aria nel paraurti anteriore garantiscono un ampio carico aerodinamico quando la vettura raggiunge i 280 km/h. Stemmi blu e pinze freno bagnate dello stesso colore sono dettagli speciali che la rendono riconoscibile, così come i cerchi in lega forgiati da 20 pollici con dado centrale.

Anche le prese d’aria laterali della Maserati GT2 Stradale sono state riprogettate e ingrandite per aumentare il flusso d’aria del 16% e il cofano in fibra di carbonio e sia i parafanghi anteriori che posteriori presentano tre prese d’aria ciascuno per ridurre la bassa pressione e migliorare il raffreddamento.

L’interno della Maserati GT2 Stradale continua a esaltare l’uso della fibra di carbonio, presente sui battitacco, sui paddle del cambio, sulla copertura superiore del cruscotto e sulle razze del volante. Quest’ultimo è decorato con accenti blu e gialli, richiamando l’origine italiana con la bandiera tricolore posizionata sull’estrema destra del posto di guida. Tutti i comandi sono disposti per essere facilmente accessibili dal conducente, compreso il display centrale da 10,25 pollici. Di serie, la vettura è equipaggiata con un sistema audio a sei altoparlanti, ma è disponibile un’opzione più avanzata con 12 altoparlanti.

I sedili della Maserati GT2 Stradale sono progettati appositamente per questo modello e realizzati in fibra di carbonio a doppio guscio con imbottiture in schiuma. Maserati offre due diverse taglie per adattarsi a guidatori di varie corporature. I sedili sono regolabili manualmente, permettendo di ottenere una posizione di guida più bassa per una migliore distribuzione del peso. Per chi intende utilizzare la vettura in pista, è disponibile un’opzione con barra posteriore che consente di montare cinture da corsa a quattro punti. In alternativa, per chi preferisce un’esperienza meno estrema, Maserati offre sedili sportivi con un design meno aggressivo.

Meccanicamente, la Maserati GT2 Stradale continua ad avere il potente motore Nettuno , un V6 che ora sviluppa una potenza massima di 640 CV che viene trasferita tutta all’asse posteriore e con il quale è in grado di accelerare da zero a 100 km/h in appena 2,8 secondi o raggiungere una velocità massima di 324 km/h.

Sono disponibili due pacchetti aggiuntivi, con il primo che offre pneumatici semi-slick Michelin, calibrazioni aggiornate del differenziale autobloccante elettronico, freni in carbonio-ceramica e un nuovo software per il controllo elettronico della stabilità e i programmi di frenata antibloccaggio. Se il Performance Pack standard non fosse sufficiente, il Performance Plus aggiunge cinture a quattro punti con una staffa di fissaggio e un estintore. Questi pacchetti sbloccano la modalità di guida Corsa Evo della GT2, che fornisce quattro livelli selezionabili di intervento di trazione e stabilità.

Maserati ha messo grande attenzione nella personalizzazione della Maserati GT2 Stradale. I clienti possono scegliere tra due sistemi audio Sonus Faber: uno con sei altoparlanti e un altro con dodici. È possibile aggiungere ulteriori dettagli in fibra di carbonio, ad esempio sulle soglie delle portiere, anche se evitare di graffiarle potrebbe essere difficile con le porte a forbice.

La Maserati offre anche la sua prima finitura in fibra di carbonio opaca e una nuova vernice Digital Aurora Matte. Le opzioni di colore standard includono Nero Essenza, Blu Infinito, Giallo Genio lucido e Bianco Audace opaco. Le pinze dei freni possono essere verniciate in nero, rosso, argento, giallo o blu ossidato, mentre i cerchi sono disponibili solo in nero opaco. Attraverso il programma Fuoriserie, sono offerte anche finiture personalizzate in verde, turchese, nero, oro e blu.

Prezzo e disponibilità della nuova super sportiva della casa automobilistica premium di Stellantis devono ancora essere annunciati, ma è possibile aspettarsi un sovrapprezzo significativo rispetto al prezzo base consigliato dal produttore per la Maserati MC20 standard.