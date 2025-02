Premio DVN 2025 per Intelli-Lux HD Light nella nuova Opel Grandland

La nuova Opel Grandland stabilisce standard con tecnologie di punta come la luce Intelli-Lux HD leader del settore. Ciò è confermato anche dal pubblico esperto di Driving Vision News. La Opel Grandland è stata ora insignita del prestigioso DVN Award 2025 nella categoria “Best Front Lamps” con voto online. Philipp Roeckl, Global Lead Complex Lighting presso Stellantis, ha ritirato il premio per conto di Opel all’attuale simposio DVN a Monaco.

“Con la luce adattiva e antiriflesso Intelli-Lux HD, abbiamo sviluppato un sistema pionieristico per la nuova Opel Grandland. Per la prima volta, i fari hanno più di 50.000 elementi singoli, consentendo una distribuzione della luce ad alta risoluzione sempre adeguata alla situazione. Ciò non solo aumenta il comfort per il conducente, ma anche la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Siamo lieti che la comunità DVN abbia onorato questo con il DVN Award 2025″, ha affermato Philipp Roeckl alla cerimonia di premiazione.

Driving Vision News è una rete di esperti leader nei settori della tecnologia di illuminazione, dei sistemi di assistenza alla guida, del lidar e degli interni dei veicoli. In newsletter, report e workshop, fornisce regolarmente informazioni sugli sviluppi tecnologici e sulle innovazioni in questo campo specializzato. Ai DVN Awards di quest’anno, numerose innovazioni di illuminazione sono state elette in sei categorie.

La luce ultra moderna Intelli-Lux HD della Opel Grandland trasforma la notte in giorno per il conducente e illumina con precisione il percorso e i dintorni. A seconda della situazione del traffico prevalente, la telecamera rileva gli utenti della strada davanti e quelli in arrivo e la luce Intelli-Lux HD li esclude ancora più rapidamente e con maggiore precisione rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice. Il “tunnel di luce”, ovvero l’area lasciata fuori dal fascio di luce, è più stretto di prima, mentre il resto della strada e l’area circostante sono meglio illuminati. In questo modo, il sistema fornisce una distribuzione della luce ancora più luminosa e uniforme senza abbagliare gli altri.

Studi scientifici dimostrano i vantaggi per la sicurezza. Gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati circa 30-40 metri prima a una velocità di 80 km/h rispetto ai fari alogeni convenzionali. Ciò consente al conducente di reagire al potenziale ostacolo tra uno e due secondi prima, tempo prezioso per evitare una collisione imminente.

Allo stesso tempo, tutte le funzioni automatiche di Intelli-Lux, dalla luce stradale urbana e extraurbana alla luce di svolta e alla luce per maltempo, sono state migliorate e portate a un nuovo livello. Il cono di luce davanti al veicolo può essere regolato completamente digitalmente utilizzando oltre 50.000 pixel, in modo da guidare intuitivamente la prospettiva del conducente lungo la strada in curva. Oltre alla regolazione digitale del cono di luce, a seconda dell’angolo di sterzata, viene attivato un modulo luce aggiuntivo sul lato corrispondente del veicolo. Illumina ancora meglio il lato della strada e quindi impedisce i “buchi neri” in curva. In modalità maltempo o nebbia, Intelli-Lux HD di Opel Grandland tiene conto del possibile effetto di abbagliamento causato dalle strade bagnate di pioggia e regola di conseguenza l’intensità della luce per ridurre questo effetto per il traffico in arrivo.

Inoltre, la tecnologia di illuminazione ad alta risoluzione non solo protegge gli occhi degli altri utenti della strada, ma anche quelli del conducente della Grandland. Il sistema riconosce i segnali stradali che compaiono sulla strada e attenua i LED in modo che il riflesso dei segnali non abbagli il conducente. E la “modalità turistica” assicura che la luce Intelli-Lux HD possa utilizzare tutte le sue prestazioni e tutte le funzioni anche quando si guida in paesi con circolazione a sinistra.

Infine, le nuove animazioni sotto forma di video grafici proiettati davanti al veicolo per accogliere e salutare gli occupanti della opel Grandland forniscono una prima impressione di quali saranno i possibili sviluppi futuri in termini di illuminazione.

Soprattutto, non è solo l’innovativa luce Intelli-Lux HD a stabilire standard. La nuova Opel Grandland si distingue anche a prima vista per il suo stile inconfondibile, soprattutto al buio. La nuova firma luminosa del volto del marchio Opel fornisce un contributo decisivo a questo: il nuovo 3D Vizor integra l’Opel Blitz, illuminato per la prima volta, e l’innovativa tecnologia “edge light”, che si estende su tutta la larghezza del veicolo, in un elemento fluido.