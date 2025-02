Fiat Giga Panda, gli ultimi indizi sul vero nome del futuro SUV del marchio

Negli ultimi mesi, il progetto di un nuovo modello familiare firmato Fiat ha alimentato molte speculazioni. Inizialmente ribattezzato “Giga-Panda” nei rumors di settore, il veicolo sembrava destinato a rilanciare il marchio nel segmento delle auto spaziose e versatili. Tuttavia, nuove dichiarazioni ufficiali hanno ribaltato le ipotesi precedenti, mettendo in discussione sia il nome che la filosofia del modello.

Olivier Francois ha dichiarato recentemente: “Non sarà né Giga-Panda né Multipla”. Non sembra esserci alcun dubbio a questo punto. Il CEO di Fiat, in una recente intervista rilasciata alla rivista spagnola El Español ha chiarito le idee a tutti. Il dirigente, smentendo categoricamente che il futuro modello Fiat si chiamerà Giga-Panda, ha spiegato che il nome circolato per mesi nei corridoi non corrisponderà alla realtà.

“Fiat è un marchio con un forte legame con la sua storia e con modelli iconici come Panda e 500, ma vogliamo espanderci in nuovi segmenti, specialmente nella fascia C delle compatte, con veicoli più spaziosi e accessibili”, ha dichiarato François. I

La rivelazione più intrigante dell’intervista riguarda il naming del futuro modello. Sebbene internamente fosse stato chiamato “Giga-Panda”, Francois ha rivelato che il nome ufficiale sarà ispirato a un animale di grandi dimensioni. Il mistero, quindi, resta aperto. Fiat potrebbe voler trasmettere un’idea di solidità, spazio e robustezza, scegliendo un nome che richiami la forza della natura. Le ipotesi sono aperte, e il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori è già acceso.

Altro aspetto chiave emerso dall’intervista è la concezione del nuovo modello, che potrebbe offrire configurazioni da 5 o 7 posti, rendendolo un’opzione versatile per le famiglie. Tuttavia, Olivier Francois ha sottolineato che non si tratterà di una semplice riproposizione della storica Fiat Multipla. “La Multipla non è solo un nome, ma un vero e proprio concetto di modularità. Non avrebbe senso riprenderlo senza una vera innovazione”, ha spiegato il CEO, lasciando intendere che il futuro modello adotterà soluzioni inedite per massimizzare spazio, flessibilità e comfort.

Secondo Francois, la Fiat sta lavorando a un nuovo concetto di abitabilità che potrebbe ridefinire il segmento, con una gestione degli interni ancora più intelligente e funzionale. “Solo un modello che incarna davvero lo spirito di innovazione potrebbe meritare il nome Multipla”, ha aggiunto, lasciando intendere che il progetto potrebbe essere ancora in evoluzione.