Fiat: il prossimo modello potrebbe non chiamarsi Multipla o Giga Panda

Il sito francese ItalPassion.fr ha riportato nelle scorse ore una interessante indiscrezione a proposito del prossimo modello di Fiat, quello che per intenderci si dovrebbe collocare nel segmento C del mercato con una lunghezza intorno ai 4,4 metri e che al momento è stato soprannominato dalla stessa Fiat come Giga Panda. Di questa vettura in passato in molti hanno detto che alla fine si sarebbe potuta chiamare nuova Fiat Multipla.

Niente Giga Panda o nuova Multipla: quale sarà il nome della prossima novità di Fiat?

Secondo quanto riporta il sito francese alla fine questa vettura di Fiat non si chiamerà ne Giga Panda ne nuova Multipla. Questo almeno secondo quanto avrebbe dichiarato Guillaume Clerc, Responsabile Prodotto di Fiat e Abarth in occasione dei recenti test drive per la stampa relativi alla nuova Fiat Grande Panda. Guillaume Clerc avrebbe confermato che i nomi “Giga-Panda” e “nuova Multipla” non saranno quelli scelti per i futuri modelli della casa torinese. Ricordiamo che oltre alla Giga Panda sempre nel 2026 è attesa anche la nuova Panda Fastback, anche questo un soprannome. I nomi ufficiali per il momento non sono ancora noti. In passato si era vociferato dell’utilizzo del nome Multipla. Era stato lo stesso CEO Francois ad anticiparlo negli scorsi anni ma le cose nel frattempo potrebbero essere cambiate.

Ricordiamo che sia Giga Panda che Panda Fastback nasceranno su piattaforma Smart Car di Stellantis e saranno prodotte al di fuori dei confini italiani. Entrambe le auto si ispireranno nel design alla recente Fiat Grande Panda e arriveranno sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Al momento non è prevista una versione termica pura ma non è da escludere questa aggiunta in un secondo momento.