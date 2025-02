Casa Lancia e la Nuova Lancia Ypsilon protagoniste di un nuovo progetto social su Tiktok

Lancia annuncia un nuovo ed entusiasmante progetto social che ha come protagonisti i rinnovati showroom Casa Lancia e la Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello che segna l’inizio di una nuova era per il marchio. Il brand ha scelto un approccio contemporaneo e innovativo per comunicare con le nuove generazioni, sempre più inclini a forme di comunicazione dirette, veloci ed essenziali, aprendo così un nuovo capitolo nel panorama digitale.

Lancia punta a incrementare ulteriormente la visibilità e la singolarità dell’esperienza vissuta nei concessionari Casa Lancia

Attraverso la collaborazione con Cosmic Italia, una compagnia AdTech specializzata nella creazione e distribuzione di brevi video verticali, Lancia punta a incrementare ulteriormente la visibilità e la singolarità dell’esperienza vissuta nei concessionari Casa Lancia, diffondendo i suoi contenuti su alcune delle piattaforme social più popolari, come TikTok, Instagram e YouTube. Questo progetto rappresenta pienamente la filosofia del marchio, che abilmente riesce a coniugare tradizione e modernità in un’unica, potente espressione digitale.

Per la creazione dei contenuti promozionali, Lancia e Cosmic Italia hanno collaborato con cinque Creator italiani di fama internazionale, scelti per interpretare una serie di video esclusivi dedicati a celebrare il carisma e l’eleganza degli showroom rinnovati del marchio. Attraverso il format intitolato “Welcome to Casa Lancia”, questi influencer avranno il compito di raccontare l’atmosfera inconfondibile che caratterizza i 160 concessionari Lancia sparsi in tutta Italia. Ogni spazio è stato progettato per offrire un’ospitalità unica, in grado di trasmettere quella stessa sensazione di “home feeling” che si prova entrando nell’abitacolo della Nuova Lancia Ypsilon.

L’ultima creazione del marchio, la Nuova Lancia Ypsilon, rappresenta un vero e proprio capolavoro che incarna il fascino e l’eleganza tipici della tradizione italiana. Questo modello unisce in modo armonioso un design raffinato, innovazioni tecnologiche all’avanguardia e un forte impegno verso la sostenibilità. Le sue linee sinuose, ispirate ai modelli più iconici della storia di Lancia, e i dettagli distintivi, come i fanali posteriori rotondi che omaggiano la leggendaria Lancia Stratos, rendono la Nuova Ypsilon un’auto dall’eleganza senza tempo, capace di conquistare chiunque apprezzi stile e prestigio.

Le tematiche e le caratteristiche trattate quotidianamente dal primo creator coinvolto nella campagna si adattano perfettamente al progetto. Gianluca Torre, un agente immobiliare di grande successo, noto anche come figura di spicco in televisione e sui social media, sarà il protagonista di questo primo capitolo. Con il suo linguaggio unico e coinvolgente, Torre guiderà gli spettatori attraverso un’esperienza esclusiva, facendoli entrare nell’inconfondibile eleganza degli showroom Lancia e nel mondo della Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello di una nuova era per il marchio, creando un legame con le lussuose abitazioni che solitamente racconta nei suoi profili social.

Nei successivi capitoli, il progetto vedrà la partecipazione di altri creator di spicco, tra cui Jody Cecchetto, gli Urban Theory, Anna Folzi e Luca Gervasi. I contenuti prodotti da questi influencer esploreranno in profondità l’esperienza del cliente all’interno di Casa Lancia, mettendo in luce quattro momenti chiave: l’accoglienza nella struttura, la presentazione della Nuova Lancia Ypsilon, la prova su strada del modello e, infine, il momento della consegna. Ogni fase del processo sarà trattata nei minimi dettagli da una forza vendite altamente qualificata e certificata da Lancia, per garantire un’esperienza impeccabile e su misura per ogni cliente.

Entrare in uno showroom Casa Lancia è come intraprendere un viaggio sensoriale dove si fondono design, eleganza e comfort, dando vita a un’atmosfera calda e accogliente, tipicamente italiana. Ogni aspetto dello spazio, dai materiali di alta qualità agli ambienti armoniosi e rilassanti, contribuisce a creare una sensazione di familiarità, dove il tempo sembra scorrere con naturalezza. Ogni visitatore è avvolto da un abbraccio di stile e raffinatezza, come se fosse a casa. Questa esperienza unica è ulteriormente esaltata dall’uso di materiali pregiati e dall’arredamento firmato Cassina, che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy. Lancia condivide con questo brand valori di italianità, tradizione, innovazione e sostenibilità.

Questa filosofia si allinea perfettamente con il nuovo approccio del marchio nei confronti dei clienti, che si fonda su quattro principi fondamentali: attenzione ai dettagli, previsione delle necessità per superare le aspettative, offerta di un servizio premium lungo tutto il percorso del cliente e ascolto costante del feedback.

In occasione di questa campagna, Lancia invita tutti gli interessati a visitare i concessionari Casa Lancia e scoprire la Nuova Lancia Ypsilon. Fino al 28 febbraio 2025, è disponibile un’offerta commerciale davvero interessante che permette di acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida al prezzo promozionale di 21.900€, anche senza permuta o rottamazione, oppure con un finanziamento che prevede una rata mensile di 195€ per 35 mesi, con anticipo di 2.700€ e rata finale residua di 15.840€, TAN fisso 4,99% e TAEG 6,9%.