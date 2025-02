Nuova Lancia Ypsilon: un week end di promozioni imperdibili in Italia

Lancia invita il pubblico sabato 15 e domenica 16 febbraio a scoprire e provare la Nuova Lancia Ypsilon presso i rinnovati showroom del marchio. Questo evento Porte Aperte offre un’opportunità unica di esplorare la prima vettura della nuova era Lancia in ambienti Casa Lancia progettati per offrire un’esperienza premium. La Nuova Lancia Ypsilon combina un design che richiama i modelli storici del marchio con tecnologie moderne, inclusa l’interfaccia virtuale S.A.L.A. e il sistema di illuminazione avanzato. Disponibile in tre versioni – Ypsilon, Ypsilon LX e Ypsilon Edizione Cassina – il modello offre comfort superiore e opzioni di guida autonoma di serie, rendendola leader nel segmento B hatchback premium.

Il Porte Aperte organizzato da Lancia offre un’occasione ideale per scoprire i vantaggi della Nuova Lancia Ypsilon full electric

Stellantis prosegue nella sua strategia “Elettrico Facile”, volta a rendere la transizione all’elettrico più accessibile per tutti. Il Porte Aperte organizzato da Lancia offre un’occasione ideale per scoprire i vantaggi della Nuova Ypsilon full electric, con il supporto di Drive Expert altamente qualificati, pronti a illustrare tutte le caratteristiche del veicolo.

La Nuova Lancia Ypsilon elettrica segna l’ingresso del marchio nella mobilità a zero emissioni, offrendo prestazioni eccellenti in termini di autonomia, ricarica ed efficienza. Grazie al motore da 156 CV (115 kW) e alla batteria da 51 kWh, l’auto garantisce fino a 403 km di autonomia (ciclo WLTP) e una ricarica rapida che permette di passare dal 20% all’80% in soli 24 minuti. Inoltre, il servizio Free2move Charge assicura un’esperienza di ricarica semplice e personalizzata, sia a casa che in viaggio.

Per chi preferisce una soluzione ibrida, la gamma include un motore 1.2 L da 100 CV con tecnologia mild hybrid a 48V, capace di offrire massima efficienza e un’esperienza di guida fluida.

Durante il Porte Aperte sarà possibile approfittare di un’offerta speciale valida fino al 28 febbraio 2025. La Nuova Lancia Ypsilon Ibrida è disponibile a un prezzo promozionale di 21.900€ senza obbligo di permuta o rottamazione, oppure con finanziamento a 195€ al mese per 35 mesi, anticipo di 2.703€ e rata finale di 15.838€ (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,9%). In alternativa, la versione elettrica è disponibile con un canone di 195€ al mese, anticipo di 6.762€ e rata finale di 18.479€ (TAN fisso 2,99%, TAEG 4,51%), comprensivo di EasyWallbox per una ricarica domestica immediata.