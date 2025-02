Fiat Titano Endurance: ecco quale motore e cambio adotterà

Fiat Titano Endurance è l’allestimento base del pickup che è stato aggiornato e il cui debutto è previsto nella prima metà del 2025. Fiat Titano 2026 è già in produzione nello stabilimento di Córdoba in Argentina, dove Stellanitis produce già la berlina Cronos. Oltre al cambio di produzione dall’Uruguay all’Argentina, il pick-up venduto da Fiat in Sud America sostituirà il motore 2.2 BlueHDI con il nuovo 2.2 Turbodiesel che ha debuttato sulla Ram Rampage e ora è utilizzato anche sulla Fiat Toro e sulla Jeep Commander.

Ecco come cambia Fiat Titano Endurance versione base del famoso pickup che la casa torinese vende in Sud America

Il motore viene attualmente impiegato anche nelle campagne pubblicitarie della Fiat Scudo, della Peugeot Expert e della Citroën Jumpy. Nel corso della seconda metà dell’anno, sarà utilizzato anche nei modelli Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper. Stellantis ha deciso di standardizzare l’uso di questo motore diesel su tutta la sua gamma di veicoli, garantendo così una maggiore coerenza tra i modelli del gruppo.

Per quanto riguarda la Fiat Titano Endurance 2026, il motore manterrà una potenza di 200 CV e una coppia massima di 45,9 kgfm. Nella versione base, il motore sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce, mentre nelle versioni più equipaggiate, come Volcano e Ranch, il cambio automatico a sei marce sarà sostituito da una trasmissione a otto marce, offrendo prestazioni superiori e una guida più fluida. Il pick-up continuerà ad essere disponibile con le opzioni di trazione 4×2, 4×4 e 4×4 ridotta.

Fiat Titano Endurance non presenterà modifiche estetiche esterne, ricevendo solo una nuova presa d’aria inferiore per ospitare il radar del sistema ADAS. La tecnologia comprenderà, tra le altre cose, la frenata di emergenza autonoma, il controllo adattivo della velocità di crociera (ACC), l’avviso di angolo cieco. Ma dovrebbe essere di serie solo sulla versione Ranch. La Fiat Titano 2026 continuerà a essere equipaggiata, a partire dalla versione base, con sei airbag, freni ABS con EBD, sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini, controllo della trazione e della stabilità, tra gli altri elementi.

Altri cambiamenti includono l’adozione del servosterzo elettrico. Fiat Titano Endurance dispone inoltre di pannello strumenti del modello attuale, così come una radio più semplice. Le versioni Volcano e Ranch sono dotate di un nuovo quadro strumenti digitale e di un centro multimediale aggiornato con mirroring wireless per Apple Carplay.