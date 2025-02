Gordon Ramsay guida la sua nuovissima Ferrari Daytona SP3 a Londra | Video

La passione di Gordon Ramsay per le auto da sogno è nota a tutti. Straordinariamente ricca la sua collezione di gioielli a quattro ruote, che si arricchisce ora di una meravigliosa Ferrari Daytona SP3. Con lei è stato immortalato per le strade di Londra, durante la prima uscita pubblica.

Il famoso chef e personaggio televisivo inglese ha puntato su una verniciatura Bianco Cervino, abbinata agli interni in Alcantara Blu. Scelta, quest’ultima, che evoca il ricordo delle auto da corsa del “cavallino rampante” degli anni ’60. Il numero 25 completa la livrea, insieme alle strisce longitudinali a contrasto. Un allestimento molto gradevole, non c’è che dire.

Nella collezione del vip d’oltremanica questa è la seconda auto della Serie Icona, dopo la Monza SP2, che va ad affiancare. Una prova ulteriore della sua passione genuina per il marchio emiliano, ben rappresentato nel garage personale da vari altri modelli, comprese le esclusive LaFerrari Aperta, LaFerrari, F12tdf, solo per citare quelle di più alto rango presenti al suo interno. La tela espositiva di cui si giova produce emozioni “stellate” (per restare in tema) agli occhi dei fortunati che possono ammirarle insieme.

Screen shot da video YT TFJJ

Ricordiamo che Gordon Ramsay, oltre ad essere un divo dei fornelli e del piccolo schermo, possiede una catena di ristoranti di lusso su scala mondiale. Per lui comprare un’auto sportiva dal prezzo milionario non è un problema. Credo che la Ferrari Daytona SP3 diventerà presto la sua favorita. Questa supercar si offre allo sguardo con linee incantevoli. I suoi volumi plastici e scultorei evocano le alchimie espressive della mitica 330 P4, ma in modo completamente diverso. Lo specchio di coda si lega anche alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina.

Siamo al cospetto di un’auto che crea dipendenza sul piano visivo. La meccanica non è certo da meno: tutt’altro. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 840 cavalli all’attivo. Definirlo un capolavoro ingegneristico è riduttivo. Qui la scuola endotermica tocca il suo diapason. Nessun propulsore elettrico, per quanto potente, potrà mai eguagliarne la magia. Incredibili le scariche di adrenalina che regala, sia per l’erogazione che per il sound.

Al top il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La punta velocistica si spinge oltre i 340 km/h. Numeri strepitosi, ma che non riescono a comunicare l’inimitabile piacere vissuto a bordo. Beato Gordon Ramsay, che potrà goderne a piacimento. A voi il video del noto chef per le strade di Londra con la sua nuovissima Ferrari Daytona SP3, meraviglioso oggetto dei desideri Made in Maranello.