Peugeot TotalEnergies annuncia Kappa come nuovo fornitore ufficiale del team

Peugeot Sport ha annunciato che Kappa, l’iconico marchio italiano di abbigliamento sportivo, sarà il nuovo fornitore ufficiale di attrezzature destinate al team impegnato nel WEC. La partnership ha lo scopo di mettere in relazione due marchi iconici che condividono una visione comune su sport, tecnologia, design ed estetica. L’approccio di Kappa risulta infatti in linea con la filosofia di Peugeot Sport, quella di ristabilire i confini della tecnologia per puntare da protagonista alle competizioni internazionali come quelle incluse nel FIA World Endurance Championship.

Peugeot Sport e Kappa lavoreranno in sintonia per mettere a punto una gamma di abbigliamento tecnico esclusiva, mettendo nelle condizioni di venire incontro al meglio alle esigenze di ogni membro del Team Peugeot TotalEnergies, dagli ingegneri ai meccanici, fino a una specifica collezione lifestyle pensata per i fan del marchio. La collezione che Kappa e Peugeot Sport metteranno a punto insieme avrà il compito di creare un forte legame con i fan del marchio introducendo un migliore riconoscimento di entrambi i marchi su nuovi mercati.

La partnership fra Peugeot Sport e Kappa si inserisce in una strategia di marketing più ampia

Bisogna dire che l’avvio di questa partnership fra Peugeot Sport e Kappa insiste in una strategia di marketing ben più ampia, utile per attrarre livelli di pubblico maggiori combinando innovazione, design e valori prestazionali maggiori. Una nuova collezione esclusiva sarà svelata in questa occasione e avrà il compito di diventare un volano di engagement con i fan del marchio.

In qualità di fornitore delle divise ufficiali dell’intero Team Peugeot TotalEnergies, Lappa migliorerà l’immagine del costruttore sui circuiti internazionali che ospiteranno i prossimi appuntamenti del WEC dove Peugeot partecipa con la Hypercar 9X8. Le nuove divise tecniche ed estetiche permetteranno di focalizzare nel migliore dei modi l’identità dinamica e moderna di entrambi i marchi, coinvolgendo i partner attuali e quelli che verranno per incarnare una visione di stile e innovazione pienamente condivisa.

Secondo Claire Magnant, program manager di Stellantis Motorsport, la partership fra Kappa e Peugeot Sport simboleggia l’unione “di due marchi visionari guidati da una passione condivisa per le prestazioni e l’innovazione”; allo stesso tempo la volontà della partnership è quella di contribuire a rafforzare “l’identità di Peugeot Sport per ispirare nuove generazioni di appassionati”, ha aggiunto. Anche Nicolas Jouvenne, sponsoring manager di Kappa France, ha ammesso che Kappa è orgogliosa di avviare una collaborazione con Peugeot Sport che rappresenta “un punto di riferimento nel mondo degli sport motoristici”.