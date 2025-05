Nuova Dodge Viper: l’iconico modello potrebbe tornare a far danni

Dodge Viper è un modello che ha fatto la storia del marchio americano di Stellantis e ora che è uscito di produzione ormai da diversi anni sono in tanti a rimpiangerlo. Non sorprende dunque che puntualmente sul web appaia qualche render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una nuova generazione nel caso in cui Dodge decida di riportare in vita il suo iconico modello. Il creatore digitale Evrim Ozgun ha dedicato parecchio tempo alla creazione di un render che mostra come potrebbe essere la nuova Dodge Viper.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Dodge Viper in caso di ritorno sul mercato

L’autore ha condiviso la sua creazione su YouTube qualche giorno fa. Il veicolo ha una carrozzeria davvero aggressiva e, con l’abitacolo completamente nero, che la fa sembrare una sorta di jet da combattimento su strada. L’artista l’ha immaginata in due ambienti diversi e con altrettante tonalità, il primo bianco e il secondo giallo. Entrambe hanno lo stesso aspetto, elementi neri e rossi e cerchi con razze a Y.

Parlando dell’ipotetica nuova Dodge Viper, è inevitabile confrontarla con l’attuale regina americana: la Chevrolet Corvette ZR1 C8. Quest’ultima, nella sua configurazione più estrema, è spinta da un V8 biturbo da 5,5 litri con manovella piatta, capace di sviluppare ben 1.064 cavalli. Le sue prestazioni sono impressionanti: da 0 a 97 km/h in soli 2,3 secondi e un quarto di miglio percorso in 9,6 secondi.

Per poter rivaleggiare con tali numeri, una nuova Dodge Viper dovrebbe adottare una versione pesantemente modificata del celebre motore Hellcat. Questo V8 sovralimentato da 6,2 litri ha già dimostrato il suo potenziale nella Dodge Challenger SRT Demon 170, raggiungendo i 1.025 cavalli e coprendo il quarto di miglio in appena 8,91 secondi. È chiaro che, per entusiasmare davvero gli appassionati, servirebbe una Viper con potenza a quattro cifre. Peccato che Dodge non abbia piani concreti per riportare in vita questo iconico modello, almeno per ora. Al momento infatti sembrano essere altre le priorità del marchio americano di Stellantis per fare di nuovo breccia sul mercato provando a conquistare nuove quote di mercato.