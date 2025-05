Stellantis si è aggiudicato per la 16esima volta il prestigioso premio Best Employers Award

Per il sedicesimo anno consecutivo, Stellantis ha ricevuto il prestigioso Best Employers Award: Excellence in Health & Well-being, assegnato dal Business Group on Health negli Stati Uniti. In aggiunta, per la prima volta, l’azienda è stata premiata anche per i suoi programmi di salute globale, a conferma dell’impegno reale e continuativo nei confronti del benessere dei propri dipendenti. Questo riconoscimento evidenzia come il gruppo automobilistico non si limiti a promuovere la salute sul luogo di lavoro a parole, ma la concretizzi attraverso azioni tangibili.

L’azienda adotta infatti un approccio integrato, offrendo assistenza medica gratuita presso tre centri sanitari situati vicino ai principali siti produttivi, accessibili anche ai familiari dei lavoratori. Ogni grande stabilimento è inoltre dotato di coordinatori sanitari, con il compito di supportare i dipendenti nella gestione del proprio benessere psico-fisico. Stellantis incentiva attivamente le visite preventive, offrendo premi e vantaggi per chi effettua regolarmente controlli medici e monitora i principali parametri di salute.

Quest’anno, Stellantis ha ricevuto un ulteriore riconoscimento nella categoria Eccellenza nella salute e nel benessere globali , che viene assegnato alle aziende che implementano efficacemente programmi per la salute dei dipendenti in tutto il mondo. Ciò dimostra che l’azienda riesce ad adattare con successo le proprie iniziative alle esigenze di team diversificati in diversi Paesi, mantenendo al contempo coerenza e alta qualità dei servizi offerti.

L’organizzatore del concorso, il Business Group on Health, valuta i progetti in diverse aree chiave: dalla leadership e cultura organizzativa, alle strategie a supporto del benessere, della salute mentale e dell’inclusione, fino al coinvolgimento dei dipendenti e all’efficacia delle soluzioni implementate. L’obiettivo dei Best Employers Awards è promuovere le aziende che non solo offrono benefit per la salute, ma creano anche attivamente un ambiente di lavoro sano e solidale.

I vincitori di quest’anno rappresentano un modello prezioso per gli altri datori di lavoro che desiderano sviluppare i propri programmi di salute e benessere – ha sottolineato Pamela Rich, vicepresidente del Business Group on Health. – Apprezziamo i loro risultati e il loro approccio innovativo alle sfide legate alla salute sul posto di lavoro. Tra le 53 aziende illustri figurano anche giganti come American Express, Dell Technologies, JPMorgan Chase, Merck & Co. e The Walt Disney Company. La presenza di Stellantis in questo prestigioso gruppo conferma che l’azienda non solo definisce gli standard nel settore automobilistico, ma anche in termini di attenzione verso i propri dipendenti.