Stellantis ha deciso di estendere gli sconti ai suoi dipendenti per l’acquisto di auto fino a giugno

Stellantis negli Stati Uniti estenderà un programma che offre prezzi scontati ai dipendenti almeno fino all’inizio di giugno. Questo almeno è quanto hanno appreso i concessionari nelle scorse ore. Il gruppo automobilisticohttps://www.clubalfa.it/stellantis ha comunicato ai rivenditori che il programma “Employee Pricing for All” continuerà anche questo mese e che gli sconti potranno ora essere utilizzati in aggiunta ad altri incentivi selezionati per i veicoli.

Il programma di pricing, originariamente denominato “America’s Freedom of Choice”, sarebbe scaduto mercoledì e ora sui siti web della casa automobilistica è indicato come data di scadenza il 2 giugno. In precedenza, consentiva ai clienti di scegliere tra il prezzo riservato ai dipendenti o gli attuali incentivi in ​​denaro su un modello specifico, ma ora è “cumulabile” con altre offerte, come comunicato ai concessionari. Alcuni modelli e allestimenti selezionati sono esclusi dalla rinnovata offerta per i dipendenti, che non si applica nemmeno ai clienti delle flotte.

Stellantis ha seguito Ford nel proporre a tutti i clienti prezzi scontati solitamente riservati ai dipendenti, una strategia adottata dopo l’introduzione, a inizio aprile, dei dazi del 25% voluti dal presidente Donald Trump sui veicoli importati. Entrambe le case automobilistiche puntano così a stimolare le vendite e rafforzare la propria posizione in un mercato turbolento. Ford ha annunciato che l’offerta sarà valida almeno fino al weekend del 4 luglio.

Intanto, entrambe hanno avviato campagne pubblicitarie dal tono patriottico, mettendo in risalto sia le promozioni che l’origine americana dei modelli. Stellantis ha confermato il sostegno alla campagna attraverso iniziative promozionali diffuse su scala nazionale e locale. Secondo Erin Keating di Cox Automotive, si tratta di una finestra favorevole: anche le aziende che si aspettano un incremento dei costi considerano l’attuale fase un’occasione per attrarre nuovi clienti e accrescere le quote di mercato in un contesto altamente competitivo.

Stellantis ha dovuto fare i conti con un anno di calo delle vendite e nel primo trimestre le sue vendite complessive negli Stati Uniti sono nuovamente diminuite del 12% rispetto all’anno scorso. Ma i rivenditori Stellantis hanno dichiarato di sentirsi più ottimisti nelle ultime settimane, soprattutto perché i clienti si sono riversati nei concessionari per anticipare eventuali aumenti dei prezzi tariffari e perché gli incentivi più aggressivi della casa automobilistica e altri aggiustamenti dei prezzi di listino di quest’anno hanno contribuito ad aumentare il traffico negli showroom.