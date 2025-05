Leasys rafforza il rapporto con TK Elevator con la fornitura di 217 veicoli Peugeot Partner

Leasys Portugal annuncia la consegna di 217 veicoli commerciali Peugeot Partner a TK Elevator, leader mondiale nel settore della mobilità urbana e degli ascensori. Questo passo rafforza ulteriormente la partnership strategica, nata nel 2023 e che ha permesso a Leasys di prendere in carico la gestione della flotta di veicoli di TK Elevator, con la consegna iniziale di 100 veicoli nel 2024, con l’obiettivo di ottimizzare l’operatività dell’azienda.

Un accordo perfettamente in linea con l’ambizione di Leasys di diventare leader nel segmento dei veicoli commerciali leggeri

Questa ultima consegna rappresenta un traguardo significativo per entrambe le realtà: per Leasys, rafforza il suo posizionamento come partner strategico nella gestione delle flotte aziendali, dimostrando un servizio di alta qualità e un approccio innovativo; e per TK Elevator rappresenta un’importante pietra miliare nella modernizzazione e nell’ampliamento della propria infrastruttura logistica. Il rinnovamento comprende veicoli con caratteristiche adattate alle esigenze specifiche dell’azienda, che ora potrà contare su una flotta modernizzata e dotata dell’efficienza necessaria a supportare le sue operazioni quotidiane, garantendo sicurezza, flessibilità e agilità nell’esecuzione dei servizi.

La scelta di TK Elevator si è basata sul Peugeot Partner, il furgone di riferimento del mercato nazionale e, dal 2017, il Veicolo Commerciale Leggero più ricercato dalla clientela. Quasi la metà del volume contrattuale di TK Elevator viene prodotto nello stabilimento Stellantis di Mangualde, il che rappresenta un contributo dell’azienda al PIL e all’industria nazionale. Con l’assegnazione dei veicoli Peugeot Partner, Leasys si occuperà anche della gestione dei diversi servizi legati al noleggio dei veicoli, come pneumatici, veicolo sostitutivo e assicurazione, affidando a Leasys l’ottimizzazione dei processi di mobilità e contribuendo alla riduzione dei costi operativi di TK Elevator.

Per Nuno Jacinto, Direttore Generale di Leasys Portogallo: “Siamo orgogliosi di aver potuto presentare le soluzioni necessarie per soddisfare le esigenze di TKE, incrementando significativamente la quota di flotta del cliente, anche grazie alla sinergia strategica con il Gruppo Stellantis. Un business pienamente in linea con la nostra ambizione strategica di aumentare la produzione nel segmento dei veicoli commerciali leggeri.

Leasys si è distinta sul mercato per la capacità di offrire soluzioni flessibili e personalizzate alle aziende di diversi settori e la consegna di questi veicoli a un cliente così importante rafforza questo impegno verso l’eccellenza e la soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti business.” “Questa operazione riflette la nostra strategia volta a migliorare l’efficacia e la sostenibilità delle attività di TK Elevator, garantendo ai nostri dipendenti i mezzi adeguati per svolgere le proprie mansioni con qualità ed efficienza. Siamo certi che, con il supporto di Leasys, la nostra flotta sarà ancora più in linea con le sfide del mercato e le esigenze dei nostri clienti “, ha dichiarato Ricardo Ribeiro, Responsabile PSM di TK Elevator.