Ferrari 499P, nuova livrea e grandi ambizioni per il WEC 2025

L’attesa per gli appassionati è quasi finita. Il 28 febbraio prenderà il via la stagione 2025 del World Endurance Championship (WEC) e Ferrari si prepara a scendere in pista con la sua 499P, la hypercar che rappresenta l’orgoglio del Cavallino Rampante nel mondo dell’endurance.

Il team AF Corse ha svelato la nuova veste grafica della vettura, che sfoggerà una tonalità di rosso ancora più intensa, accompagnata da una diversa disposizione degli elementi gialli, donandole un aspetto ancora più slanciato e aggressivo. Due saranno le Ferrari schierate nella competizione, ciascuna affidata a un equipaggio consolidato.

Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen torneranno al volante della numero 50, mentre la numero 51 sarà guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. L’obiettivo è chiaro: dopo il trionfo alla 24 Ore di Le Mans 2023 e il terzo posto nel campionato WEC 2024, la Ferrari punta a riconquistare entrambi i titoli iridati, un traguardo che manca dal 1972.

Sul piano tecnico, la Ferrari 499P mantiene la base della versione 2024, ma porta con sé alcuni aggiornamenti aerodinamici fondamentali, già testati nella scorsa stagione. Il pacchetto comprende nuovi condotti di raffreddamento per i freni e modifiche ai flick posizionati sotto i fari anteriori, elementi introdotti per la prima volta a San Paolo. In quell’occasione, Ferrari ha sfruttato il primo dei gettoni “joker” concessi dal regolamento per migliorare le prestazioni della vettura.

Sotto il cofano, la hypercar di Maranello continua a sfoggiare un powertrain ibrido all’avanguardia. Il cuore del sistema è un V6 biturbo montato in posizione centrale-posteriore, affiancato da un’unità elettrica ERS (Energy Recovery System) situata sull’asse anteriore, una combinazione progettata per massimizzare potenza ed efficienza.

Dopo aver riportato il Cavallino Rampante ai vertici delle competizioni endurance con due storiche vittorie a Le Mans, la Ferrari è determinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia del motorsport. La stagione 2025 rappresenta una sfida cruciale: l’obiettivo è non solo difendere il titolo a Le Mans, ma anche conquistare il mondiale costruttori e piloti, traguardi che mancano da oltre cinquant’anni.

La livrea rinnovata non è solo una scelta estetica. Il rosso più scuro, infatti, combinato con dettagli gialli strategicamente riposizionati, migliora la visibilità della Ferrari, soprattutto nelle competizioni notturne, dove ogni dettaglio può fare la differenza.