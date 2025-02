Fiat Grande Panda: ecco quando è previsto l’arrivo in concessionaria

Fiat Grande Panda dallo scorso 28 gennaio è disponibile per l’ordine in Italia sia nella versione ibrida che in quella elettrica al 100 per cento. Quello che tanti si domandano da quel giorno è quando sarebbe avvenuto il debutto in concessionaria del nuovo modello di Fiat presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio. Adesso sappiamo anche questo infatti è stato il managing director di Fiat Alessio Scutari a riverarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Radio 24 in occasione della trasmissione “Strade Sicure”.

Ecco quando arriverà in concessionaria la nuova Fiat Grande Panda

Scutari ha confermato che Fiat Grande Panda arriverà in concessionaria nel corso della seconda metà del prossimo mese di marzo. Il managing director di Fiat ha dichiarato: “La Grande Panda? Entrambe le versioni, sia ibrida che elettrica, sono già disponibili per gli ordini, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la seconda metà di marzo.”

Il nuovo modello si distingue per un design fortemente ispirato alla Panda degli anni ’80, pur reinterpretato in chiave moderna. La sua struttura ricorda quella di un SUV, grazie all’assetto rialzato e alle proporzioni robuste. Nonostante le dimensioni leggermente più compatte rispetto alla media del segmento, offre uno spazio interno superiore, sia per passeggeri che per capacità del bagagliaio. A questo si aggiunge una tecnologia avanzata, sia per i propulsori che per i sistemi di connettività e gli ADAS, mantenendo però un’interfaccia semplice e intuitiva.

Per quanto riguarda la Fiat Pandina, il modello più smart e tecnologico della gamma, Scutari sottolinea: “Le due vetture coesisteranno perché rispondono a necessità differenti. La Panda attuale è già sul mercato da diversi anni, è la nostra city car d’ingresso, lunga meno di 3,8 metri, con una capacità fino a cinque posti. Fiat Grande Panda, invece, cresce in dimensioni, abitabilità e dotazioni tecnologiche. L’ibrida sarà disponibile con cambio automatico e, in aggiunta, sarà offerta anche una versione elettrica. Si tratta di due proposte complementari, che non si sovrappongono, ma rispondono alle stesse esigenze di mobilità con soluzioni diverse.”

Dunque a breve tutti i clienti di Fiat e i curiosi potranno vedere dal vivo e toccare con mano la nuova vettura di Fiat che promette in breve tempo di diventare uno dei modelli più popolari tra quelli presenti nella gamma del brand torinese.