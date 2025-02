Oltre il 60% delle Opel vendute in Spagna nel 2024 sono “Made in Spain”

Arrivano notizie interessanti dalla Spagna a proposito di Opel. Le vendite della casa automobilistica tedesca sul mercato spagnolo hanno un carattere marcatamente nazionale: la sua autovettura di maggior successo, la city car Corsa, e il suo veicolo commerciale più ricercato, il Combo, hanno in comune qualcosa di più del marchio e delle tecnologie: sono prodotti in Spagna.

Il 61,1% delle auto e dei veicoli commerciali Opel venduti in Spagna nel 2024 ha lasciato le linee di montaggio degli stabilimenti Stellantis di Saragozza e Vigo

Con 15.084 immatricolazioni nel 2024, pari a una quota dell’8,6 per cento nella sua categoria e una crescita annuale del 5,2 per cento, la Nuova Opel Corsa, prodotta esclusivamente in tutto il mondo nello stabilimento di Saragozza, è stata il modello più venduto del marchio, continuando a rappresentare uno dei grandi punti di riferimento del segmento B in Spagna. Prodotto negli stabilimenti Stellantis di Vigo, l’Opel Combo sta guadagnando terreno nel mercato dei veicoli commerciali, con un totale di 5.052 immatricolazioni lo scorso anno, il 19 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Insieme, entrambi i modelli del brand teutonico rappresentano il 61,1 per cento delle immatricolazioni Opel nel mercato auto della Spagna. Nel mercato complessivo delle autovetture e dei veicoli commerciali, il marchio del “Blitz” chiude il 2024 con un totale di 32.972 unità immatricolate, pari a una penetrazione del 2,8 per cento. Nei veicoli commerciali, la casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis ha raggiunto 7.252 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,3 per cento, con una gamma moderna, con alternative elettriche in tutti i suoi modelli e perfettamente adattata alle esigenze di aziende e professionisti.

Dunque per il marchio Opel il gruppo Stellantis sembra puntare forte sulla Spagna oltre che sulla Germania, paese di origine della famosa casa automobilistica.