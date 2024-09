Opel apre gli ordini per il nuovo Combo Electric in Italia

Opel ha recentemente rivelato le prime immagini e le caratteristiche principali della nuova generazione di Combo. Ora, il marchio con il Blitz presenta anche il nuovo modello multispazio. Il nuovo Opel Combo Electric è offerto a un prezzo di partenza di 36.150 Euro (tutti i prezzi sono comprensivi di IVA in Italia, esclusa l’IPT). Questa nuova generazione del versatile multispazio elettrico, progettato per l’uso quotidiano e per le famiglie, si distingue immediatamente grazie al suo inconfondibile frontale caratterizzato dal design Opel Vizor.

Al via anche in Italia gli ordini per il nuovo Opel Combo Electric

In un importante passo avanti, per la prima volta nella sua storia, l’Opel Combo introduce i fari Intelli-Lux LED Matrix Light, considerati tra i migliori della categoria. Questo modello è dotato di un sistema di infotainment multimediale intuitivo, completo di un display touch a colori da 10 pollici e della connessione wireless per smartphone, assicurando un’ottima esperienza di intrattenimento e connettività già dalla versione base. Inoltre, il nuovo Opel Combo Electric è equipaggiato con un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, con la possibilità di includere fino a 18 assistenti elettronici, rendendo ogni viaggio più sicuro e piacevole. La nuova versione totalmente elettrica offre ora un’autonomia di guida fino a 346 chilometri, che rappresenta un incremento di circa 60 chilometri rispetto al modello precedente.

L’Opel Combo Electric a batteria offre un’esperienza di mobilità perfetta per i viaggi, garantendo un utilizzo efficiente delle risorse senza compromessi. Questo nuovo multispazio elettrico permette di effettuare percorsi silenziosi e senza emissioni locali fino a 346 km con una sola ricarica, secondo il ciclo WLTP1. Questo risultato è possibile grazie all’evoluzione della motorizzazione elettrica e all’impiego di una pompa di calore ad alta efficienza, che contribuisce a mantenere l’autonomia della batteria anche in condizioni di basse temperature. Inoltre, grazie alla strategica collocazione della batteria sotto il pavimento, i passeggeri possono godere di un abitacolo spazioso e confortevole.

Il nuovo Opel Combo Electric è alimentato da un motore elettrico da 100 kW (136 CV) che offre una coppia di 270 Newton metri, consentendogli di raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Gli automobilisti hanno la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida, tra cui Eco, Normal e Power, in base alle proprie preferenze. Il sistema di frenata rigenerativa, che può essere regolato su tre livelli di recupero, è facilmente gestibile tramite le leve posizionate dietro il volante. Inoltre, con l’opzione del caricabatterie di bordo da 11 kW (disponibile a un costo di 400 euro), la batteria può essere ricaricata rapidamente utilizzando corrente alternata. Per una ricarica ancora più veloce, è possibile alimentare la batteria fino all’80% della sua capacità in circa 30 minuti collegandosi a una stazione di ricarica rapida in Corrente Continua da 100 kW.

“I servizi navetta, gli appassionati di attività all’aria aperta e le famiglie hanno ora la possibilità di ordinare la nuova generazione del loro versatile veicolo: il nuovo Opel Combo Electric. Con le sue tecnologie all’avanguardia e una trazione completamente elettrica che garantisce zero emissioni locali, questo multispazio offre ampio spazio e flessibilità, rendendolo un compagno ideale, moderno, confortevole e sostenibile. Inoltre, il suo design elegante, caratterizzato dal frontale Opel Vizor, fa sì che il nuovo Opel Combo si faccia notare sia nella vita quotidiana che nelle località turistiche”, ha affermato Federico Scopelliti, responsabile di Opel in Italia.