Nuova Opel Corsa: ecco come cambierà nel 2026 con la futura generazione

Nuova Opel Corsa, che qui vi mostriamo in un render del sito inglese Autocar nella versione Vauxhall per il Regno Unito, è la futura generazione del celebre modello. Il prossimo modello della Corsa sarà tra le prime vetture a sfruttare la nuova piattaforma STLA Small, sviluppata dalla casa madre Stellantis. Questa architettura innovativa sostituirà l’attuale CMP, su cui si basano diversi modelli del gruppo, inclusi veicoli Peugeot e Jeep, migliorando efficienza e prestazioni.

Il 2026 dovrebbe essere l’anno della nuova Opel Corsa

Grazie a questa nuova base tecnica, la settima generazione della Corsa crescerà di circa il 10% in dimensioni rispetto alla versione precedente, offrendo maggiore spazio interno e un’esperienza di guida più confortevole. Secondo fonti vicine al progetto, il modello elettrico beneficerà di un significativo incremento dell’autonomia, arrivando fino a 550 km con una singola carica, rispetto agli attuali 400 km.

L’aspetto estetico trarrà forte ispirazione dal rivoluzionario concept Experimental del 2023 di Vauxhall, in particolare nel frontale, che adotterà un design essenziale e aerodinamico, eliminando del tutto le tradizionali prese d’aria per enfatizzare la sua natura completamente elettrica.

La nuova Opel Corsa elettrica introdurrà un’interpretazione sofisticata del celebre design “Vizor”, sostituendo la tradizionale griglia con un pannello trasparente avvolgente. Questo elemento ospiterà un logo illuminato e i sensori per le avanzate funzioni di assistenza alla guida (ADAS), contribuendo a un’estetica più moderna e tecnologica. Il frontale sarà caratterizzato da fari LED ultrasottili e da una distintiva piega verticale che attraverserà il cofano, formando un motivo a bussola in combinazione con i gruppi ottici. Questa firma stilistica verrà riproposta anche sul posteriore, diventando un elemento distintivo per i futuri modelli del marchio.

Per enfatizzare un look più essenziale e aerodinamico, la nuova Opel Corsa adotterà maniglie delle portiere a filo e cerchi di almeno 19 pollici, progettati per ottimizzare i flussi d’aria sotto il veicolo. Inoltre, in linea con la nuova strategia di branding, i badge del marchio saranno più discreti, riducendo il loro impatto visivo.

L’interno sarà completamente rinnovato, con un focus su materiali di alta qualità e soluzioni tecnologiche avanzate. L’abitacolo della nuova Opel Corsa adotterà tessuti riciclati di lusso e offrirà di serie un tetto panoramico, illuminazione ambientale e una console centrale sospesa, sfruttando l’assenza del tunnel di trasmissione grazie alla piattaforma STLA Small.

Un elemento distintivo sarà l’eliminazione del tradizionale display del conducente, sostituito da un moderno head-up display, simile a quello della nuova Mini Cooper. Il numero di comandi fisici sarà ridotto al minimo, con un touchscreen centrale flottante, inclinato verso il guidatore, per un’esperienza utente più intuitiva.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Opel Corsa ospiterà batterie fino a 82 kWh e manterrà l’architettura di ricarica a 400 V, migliorando i tempi di ricarica rispetto all’attuale generazione. Restano incertezze sulla possibile coesistenza della versione a combustione, ma un restyling della variante ibrida potrebbe essere la soluzione più plausibile in attesa della transizione totale all’elettrico.